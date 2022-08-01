Від зубожілої Лорак втік коханець

Ані Лорак / скріншот

Саунд-продюсер Єгор Гліб, з яким зустрічалася співачка Ані Лорак, виїхав до США. Артистку з собою він вирішив не брати.

За словами російського продюсера Леоніда Дзюника, Їхні стосунки зійшли нанівець через нестабільний фінансовий стан співачки

"У тому, що він втік від Лорак в США, немає нічого дивного. Видно, у неї стало зовсім погано з грошима. Звідки їм взятися, коли толком немає ні концертів, ні телезйомок? А без грошей вона йому на хрін не здалася. Або вона думала, що потрібна йому як жінка?",- висловився продюсер про стосунки Лорак і Гліба.

Нагадаємо, співачка Ані Лорак, яка вперто мовчить про вбивства українців росіянами, скасувала свої концерти в країні-агресорі. Тепер її шанувальники не можуть повернути гроші за квитки.

читайте також"Одружитися він міг і на Стоцькій, і на Лорак": Домробітниця Кіркорова приголомшила зізнанням43-річна Лорак повинна була дати концерт в Нижньому Тагілі, але виступу не відбулося, попри те, що росіяни заплатили гроші за квитки, які організатори заходу не поспішали віддавати назад.

Також повідомлялося, що колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зворушливо привітав свою нову кохану, українську візажистку Лілію Реус, з 26-річчям.

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