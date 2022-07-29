Зеленська публічно відреагувала на критику її фотографій для Vogue / УНІАН та Instagram Vogue

Дружина президента України Олена Зеленська вперше відреагувала на критику своєї фотосесії для цифрової версії американського глянцевого журналу Vogue, яку зняла в Києві легендарна Енні Лейбовіц. Перша леді дала коментар в інтерв'ю британській медіакорпорації ВВС.

"Я використовую будь-яку можливість для того, щоб говорити про Україну. Це була величезна можливість, тому що Vogue читають мільйони людей, десятки мільйонів людей у світі. Це дуже популярне видання. І поговорити з ними безпосередньо – це був мій обов'язок", - зазначила перша леді України.

Зеленська додала, що для неї це був цікавий досвід і вона ні в якому разі не шкодує ні про зйомку, ні про інтерв'ю.

"Ми буквально кілька годин витратили на це інтерв'ю, це було дійсно важливо для мене. Критика буде завжди, в будь-якому моменті. Але я стою на тому, що краще щось зробити і отримати критику, ніж не робити нічого", - сказала вона.

Перша леді також максимально нейтрально прореагувала на хейтерів в соцмережах ‒ з розумінням, підкресливши, що критики знаходяться завжди і скрізь.

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Нагадаємо, нещодавно перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці цифрової версії легендарного зарубіжного видання про моду Vogue.

Знімки робила особисто всесвітньо знаменита фотограф Енні Лейбовіц. Вона для зйомок спеціально прилітала до Києва.

Але поза на знімку, в якій сиділа перша леді на сходинках офісу президента, у багатьох користувачів мережі викликала гнівну реакцію. Мовляв, на фото Зеленська виглядає аж ніяк не жіночно.

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