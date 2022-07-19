"Моя черга говорити": перша леді Олена Зеленська обговорила з держсекретарем США потреби України

Ентоні Блінкен та Олена Зеленська/ Facebook Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Вони прибула туди на запрошення дружини президента США Джилл Байден, яке отримала ще у травні цього року, коли американська перша леді відвідувала Україну.

Зеленська уже зустрілася з головою Державного департаменту Ентоні Блінкеном. Це була перша офіційна зустріч, яку вона провела у межах цієї поїздки. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Вона (Джилл Байден – ред.) відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором", – зазначила Зеленська.

Після зустрічі з Блінкеном вона розповіла, що він запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну.

"Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", – зазначила Зеленська.

Ентоні Блінкен та Олена Зеленська/ Facebook Олена Зеленська

Зеленська також відвідала Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні у центрі Вашингтона і зустрілася з представниками української громади у США. Після цього вона провела зустріч з очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер.

У вівторок, 19 липня, Зеленська має зустрітися з дружиною президента США Джилл Байден, а в середу, 20 липня, виступити перед законодавцями в залі Конгресу в Капітолії.

Нагадаємо, відео з першою леді України Оленою Зеленською стало вірусним в мережі. Йдеться про зворушливий ролик, на якому дружина президента Володимира Зеленського розплакалася під час промови про загиблих дітей через війну Росії.

Раніше повідомлялося, що перша леді України Олена Зеленська розповіла, що була особисто знайома з 4-річною Лізою з Вінниці, яку 14 липня вбили російські окупанти, запустивши по центру міста ракети. Маленька дівчинка брала участь у зйомках ролика до різдвяних свят.

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