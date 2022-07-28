Марічка Падалко повторила позу першої леді Зеленської для Vogue і заступилася за неї

Марічка Падалко повторила позу першої леді Зеленської для Vogue / Instagram

Відома ведуча телеканалу "1 +1" Марічка Падалко вирішила підтримати першу леді країни Олену Зеленську і приєдналася до флешмобу #sitlikeagirl.

"Хейт в українських соцмережах навколо фото Олени Зеленської на обкладинці Vogue закінчився флешмобом у Facebook. Багатьох жінок обурила претензія з боку "традиціоналістів" до тієї позі, в якій сидить перша леді. У Мережі зараз набувають популярності фотос хештегом #sitlikeagirl. Флешмоб покликаний висміяти нав'язування дівчатам з дитинства стереотипної поведінки в суспільстві", - написала вона в соцмережах.

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Нагадаємо, нещодавно перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці цифрової версії легендарного зарубіжного видання про моду Vogue.

Знімки робила особисто всесвітньо знаменита фотограф Енні Лейбовіц. Вона для зйомок спеціально прилітала до Києва.

Але поза на знімку, в якій сиділа перша леді на сходинках офісу президента, у багатьох користувачів мережі викликала гнівну реакцію. Мовляв, на фото Зеленська виглядає аж ніяк не жіночно.

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