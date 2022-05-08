Секретний візит: перша леді США відвідала Ужгород і зустрілася з Оленою Зеленською

Для її безпеки, візит Джилл Байден не анонсувався – його тримали у максимальній таємниці.
Перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден побувала з візитом в Україні у неділю, 8 травня.
Вона відвідала Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською. Про це повідомили у Закарпатській обласній раді.
Джилл Байден та Олена Зеленська разом побували у школі, де розмістили переселенців, які приїхали з областей України, де тривають бойові дії.
"Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", – йдеться у повідомленні.
Перша леді США відвідає також словацькі міста Братислава, Кошице і Вишнє Нємєцьке.
"Із зрозумілих причин візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому", – зазначається у повідомленні.
Наразі Джилл Байден уже покинула територію України.
Візит Джо Байдена в Україну
Раніше у США зазначали, що візит президента США Джо Байдена в Україну перебуває на розгляді, але питання лише в тому, як скоро це стане можливим. Про це заявив голова Комітету Палати представників США з розвідки Адам Шифф.
Після цього речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден прагне відвідати Україну з візитом, але, зважаючи на ситуацію безпеки, ці плани поки що не опрацьовуються.
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