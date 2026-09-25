Чотири регіони РФ у вогні: палають підприємства, важливі для окупантів

Коротко:
- Дрони атакували заводи та НПЗ у чотирьох регіонах РФ
- У Пермі та Воронежі спалахнули масштабні пожежі
- У Луганську знищено логістичний хаб окупантів
У ніч на 25 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Вибухи пролунали у Воронежі, Ульяновську, Сочі та Пермі. Під ударом опинилися: нафтопереробний завод, "Воронежсинтезкаучук" та завод "Іскра", що входить до концерну "Алмаз-Антей".
В окупованому Луганську після атаки загорівся гіпермаркет "Стройцентр", який використовувався як логістичний хаб російських військ.
Атака на Воронеж
Місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони та вибухи в місті.
Як повідомив моніторинговий канал Exilenova+, у Воронежі після атаки горить "Воронежсинтезкаучук" - виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків.
Атака на Ульяновськ
За даними Exilenova+, в Ульяновську під атакою опинився завод "Іскра".
Підприємство входить до складу концерну "Алмаз–Антей" і спеціалізується на виробництві компонентів для радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення.
У рамках кооперації з виробництва керованих ракет Х-59М2/М2А завод постачає АТ "Ярославський радіозавод" транзисторні пари 3ОТ127А. Їх використовують під час виготовлення телевізійних передавачів СБ-1АМ, що входять до складу апаратури Т1А-02.
Атака на Краснодарський край і Ростовську область
У районі Сочі в Краснодарському краї також було чутно звуки вибухів.
За оцінками OSINT-аналітиків, існує велика ймовірність, що Сили оборони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області - востаннє по цьому заводу наносили удари ще 31 травня.
Атака на Перм
Місцеві жителі також повідомляють про атаку на Пермський НПЗ (ПНОС).
За даними Exilenova+, на ПНОС у Пермі горить установка АВТ-5.
Варто зазначити, що Пермський НПЗ посідає сьоме місце в Росії за обсягами переробки нафти.
Крім того, у Пермі, ймовірно, горить шиномонтаж.
Окупований Луганськ
Минулої ночі в окупованому Луганську спалахнув гіпермаркет "Стройцентр", який, за даними OSINT-спільноти, використовувався як логістичний хаб російських військ.
У мережі опублікували кадри з масштабною пожежею. На об’єкті, що горить, чути вибухи.
Зазначалося, що ТЦ, ймовірно, згорить повністю.
Атаки на території РФ - новини
Як писав Главред, в ніч на 23 вересня в промзоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.
У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.
У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".
У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".
Серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".
У ніч на 11 вересня в російському Волгограді прогриміла серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.
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Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
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