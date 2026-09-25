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Чотири регіони РФ у вогні: палають підприємства, важливі для окупантів

Анна Ярославська
25 вересня 2026, 07:43
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Під час масштабної атаки у Пермі спалахнув нафтопереробний завод, а в Ульяновську було вражено завод з виробництва комплектуючих для Х-59.
Атака дронів на РФ
Атака дронів на РФ - вибухи пролунали у чотирьох регіонах / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Дрони атакували заводи та НПЗ у чотирьох регіонах РФ
  • У Пермі та Воронежі спалахнули масштабні пожежі
  • У Луганську знищено логістичний хаб окупантів

У ніч на 25 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Вибухи пролунали у Воронежі, Ульяновську, Сочі та Пермі. Під ударом опинилися: нафтопереробний завод, "Воронежсинтезкаучук" та завод "Іскра", що входить до концерну "Алмаз-Антей".

В окупованому Луганську після атаки загорівся гіпермаркет "Стройцентр", який використовувався як логістичний хаб російських військ.

відео дня

Атака на Воронеж

Місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони та вибухи в місті.

Як повідомив моніторинговий канал Exilenova+, у Воронежі після атаки горить "Воронежсинтезкаучук" - виробник термоеластопластів та синтетичних каучуків.

Напад на Воронеж
Атака на Воронеж / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Ульяновськ

За даними Exilenova+, в Ульяновську під атакою опинився завод "Іскра".

Підприємство входить до складу концерну "Алмаз–Антей" і спеціалізується на виробництві компонентів для радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення.

У рамках кооперації з виробництва керованих ракет Х-59М2/М2А завод постачає АТ "Ярославський радіозавод" транзисторні пари 3ОТ127А. Їх використовують під час виготовлення телевізійних передавачів СБ-1АМ, що входять до складу апаратури Т1А-02.

Завод
Завод "Іскра" / Фото: Exilenova+
Удар по заводу
Удар по заводу "Іскра" / Exilenova+
Потрапляння на територію НПП
Влучання в НПП "Завод Іскра" в Ульяновську / t.me/exilenova_plus

Атака на Краснодарський край і Ростовську область

У районі Сочі в Краснодарському краї також було чутно звуки вибухів.

За оцінками OSINT-аналітиків, існує велика ймовірність, що Сили оборони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області - востаннє по цьому заводу наносили удари ще 31 травня.

Атака на Перм

Місцеві жителі також повідомляють про атаку на Пермський НПЗ (ПНОС).

За даними Exilenova+, на ПНОС у Пермі горить установка АВТ-5.

Варто зазначити, що Пермський НПЗ посідає сьоме місце в Росії за обсягами переробки нафти.

Пермський НПЗ зазнав удару
Пермський НПЗ потрапив під удар / Фото: Exilenova+
Пожежа на Пермському НПЗ
Пожежа на Пермському НПЗ / Фото: Exilenova+
На Пермський НПЗ було здійснено напад
Пермський НПЗ зазнав атаки / Фото: Exilenova+

Крім того, у Пермі, ймовірно, горить шиномонтаж.

Окупований Луганськ

Минулої ночі в окупованому Луганську спалахнув гіпермаркет "Стройцентр", який, за даними OSINT-спільноти, використовувався як логістичний хаб російських військ.

У мережі опублікували кадри з масштабною пожежею. На об’єкті, що горить, чути вибухи.

Зазначалося, що ТЦ, ймовірно, згорить повністю.

Удар по торговому центру в окупованому Луганську
Удар по ТЦ в окупованому Луганську / Фото: t.me/exilenova_plus
Пожежа в Луганську
Пожежа в Луганську / Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, в ніч на 23 вересня в промзоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

Чотири регіони РФ у вогні: палають підприємства, важливі для окупантів
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді прогриміла серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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