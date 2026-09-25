Самойлова вирішила відібрати чотирьох дітей у путініста Джигана: "Подала позов"

Розлучення зіркової пари переросло у гучну судову війну за чотирьох дітей.

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Оксана Самойлова - судовий процес із Джиганом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

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Оксана Самойлова хоче обмежити батьківські права Джигана

Як відреагував прихильник Путіна

Блогерка Оксана Самойлова подала позов до Савеловського районного суду Москви про обмеження батьківських прав свого колишнього чоловіка, репера Джигана. Незадовго до цього росЗМІ повідомили, що зрадник України опинився в центрі гучного скандалу: влітку він влаштував стрілянину у власному будинку та утримував людей у заручниках.

Колишня дружина путініста також хоче юридично визначити місце проживання всіх чотирьох дітей разом із матір’ю. За інформацією ЗМІ, Самойлова має намір домогтися обмеження спілкування музиканта з дітьми. Повідомляється, що зустрічі з батьком можуть відбуватися за попередньою домовленістю з матір’ю та за умови його повної тверезості.

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Джиган та Оксана Самойлова / фото: instagram.com, Джиган

Блогерка також готова піти до кінця і повністю позбавити репера батьківських прав. Адвокат Самойлової Марина Дубровська підтвердила факт звернення до суду.

"Послухайте, я підтверджую, що Оксана Самойлова подала позов про обмеження батьківських прав Джигана та про визначення місця проживання всіх дітей", - прокоментувала правозахисниця.

Сам 41-річний музикант, який родом з Одеси, але публічно підтримував війну Росії проти України, швидко відреагував на новини про судовий позов. Він висловив надію, що суд керуватиметься доказами та законом, а спроба колишньої дружини обмежити його спілкування з дітьми закінчиться невдачею. Джиган заявив, що численні скандальні публікації останніх днів, на його думку, були частиною підготовки до майбутнього судового процесу.

Діти Джигана та Оксани Самойлової / фото: instagram.com, Джиган

"Стало зрозуміло, для чого останніми днями з’являлися численні інформаційні вкидання, гучні публікації та анонси інтерв’ю. Усе це дуже схоже на своєрідну інформаційну артилерійську підготовку до майбутнього судового процесу та спробу заздалегідь сформувати негативну громадську думку. Так само впевнений, що й суд керуватиметься виключно доказами та законом, а не заголовками в ЗМІ", - висловився репер, який зараз перебуває в ізраїльському рехабі.

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Про персону: Джиган Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган був одружений з росіянкою та блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

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