Померла знаменита актриса та вдова Висоцького — що відомо

Померла остання муза Володимира Висоцького.

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Померла Марина Владі / колаж: Главред, фото: pexels.com, Вікіпедія

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Як померла Марина Владі

Як на трагічну новину відреагував Микита Висоцький

На 89-му році життя померла знаменита французька актриса, співачка та письменниця Марина Владі. Про смерть легенди кінематографа агентству AFP повідомили її родичі. Рідні зазначили, що артистка пішла з життя у себе вдома, в оточенні сім’ї та улюблених домашніх тварин, повідомляє France 24.

Марина Владі народилася під Парижем у родині російських емігрантів. Її дебют у кіно відбувся, коли юній актрисі виповнилося всього 11 років. За свою багату кар'єру вона встигла попрацювати з такими гігантами світового кінематографа, як Жан-Люк Годар, Орсон Веллс і Бертран Таверньє, а також поділити знімальний майданчик з Марчелло Мастроянні.

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Де померла Марина Владі / фото: imdb.com

Світове визнання їй принесли ролі у фільмах "Чаклунка", "Принцеса Клевська", "Вагомі докази" та "Північні дзвони". У 1963 році за головну роль у драматичній стрічці Марко Феррері "Бджолина матка" Владі була присуджена нагорода Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

У 1970 році актриса вийшла заміж за радянського барда, поета й актора Володимира Висоцького, ставши його третьою дружиною. Їхній союз тривав десять років, аж до смерті поета в 1980 році. Пізніше історію їхнього кохання та непростої долі Марина Владі увічнила у своїй знаменитій біографічній книзі "Володимир, або Перерваний політ".

Марина Владі - фільми та серіали / фото: imdb.com

На звістку про смерть вдови свого батька відреагував син поета Микита Висоцький. Він із сумом сприйняв цю новину і в коментарі росЗМІ зізнався, що в останні роки вони з Владі не підтримували стосунків.

"Ми не підтримували стосунків останніми роками. Про її смерть я дізнався, як і всі, з преси", - прокоментував син барда.

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Про персону: Марина Владі Марина Владі (справжнє ім'я - Катерина Марина Володимирівна Полякова-Байдарова) - французька актриса театру, кіно та телебачення, співачка, скульпторка та письменниця, повідомляє Вікіпедія. Світову популярність 17-річній актрисі принесла головна роль у французько-шведському фільмі "Чаклунка" (1956). За роль у стрічці "Королева бджіл" ("Сучасна історія") Владі отримала престижну нагороду Каннського кінофестивалю. Була одружена з актором Робертом Оссейном, Жаном-Клодом Бруйє та радянським поетом і бардом Володимиром Висоцьким.

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