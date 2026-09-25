Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ завдала удару по багатоповерхівці на Печерську в Києві: загинув 14-річний хлопець

Анна Ярославська
25 вересня 2026, 09:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Щонайменше семеро мешканців будинку отримали поранення.
Атака на Київ вранці 25 вересня
Атака на Київ вранці 25 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Коротко:

  • Дрон РФ атакував багатоповерхівку на Печерську в Києві
  • Вибухом пошкоджено квартири
  • В результаті атаки загинув 14-річний підліток

Вранці в п'ятницю, 25 вересня, у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки через загрозу з боку дронів. У місті пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, у Печерському районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджено житловий будинок, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Відомо про одного постраждалого внаслідок падіння БПЛА на Печерську.

відео дня

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Печерському районі БПЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів.

"Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога 25 вересня. Усіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий у важкому стані", - повідомив о 09:04 Кличко.

За даними КМВА, внаслідок ворожого удару загинув 14-річний хлопець.

У Національній поліції повідомили, що сьогодні близько 08:00 ворожий БПЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.

"У результаті атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На місці "прильоту" працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики.

  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: t.me/UA_National_Police
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва
  • Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025
    Наслідки атаки на Київ вранці 25 вересня 2025 Фото: ДСНС Києва

Станом на 09:25 у Києві знову оголошено тривогу через загрозу атаки дронів.

Нічна атака на Київ

Як писав Главред, у ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. Повідомлялося, що одна людина постраждала, у Солом’янському районі уламки впали на 25-поверховий будинок.

Також у Соломенському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі.

У Подільському районі - влучання БПЛА в нежитлову будівлю.

Атака на Київську область

У ніч на 25 вересня російські війська завдали ударів по трьох районах Київської області. Подробиці оприлюднили в ДСНС України.

У Борисполі внаслідок "прильоту" спалахнуло деревообробне підприємство - рятувальники разом із місцевими та добровільними пожежними командами розбирають і поливають конструкції.

У Броварському районі пошкоджено складську будівлю, а на Обухівщині - три приватні будинки та чотири легкові автомобілі.

На місцях працюють усі екстрені служби.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

  • Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київську область 25 вересня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі. Троє з 12 поранених перебувають у важкому стані.

У ніч на 24 вересня в Києві пролунали вибухи. Армія РФ атакувала столицю України балістичними ракетами та дронами. Двоє людей загинули і щонайменше шестеро отримали поранення в результаті нічного удару. Четверо постраждалих госпіталізовано, двоє з них - у важкому стані.

Наслідки зафіксували одразу в п'яти районах міста - Святошинському, Подільському, Солом'янському, Дніпровському та Дарницькому.

Рано вранці 23 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.

У ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи пролунали в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро - отримали поранення.

У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Генерал розкрив мету тривалих атак на Київ

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить супротивник", - розповів він ТСН.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні війна на Донбасі Війна в Карабаху війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський емоційно відреагував на удар по Києву і розкрив план РФ до зими

Зеленський емоційно відреагував на удар по Києву і розкрив план РФ до зими

12:04Україна
Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати

Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати

11:58Синоптик
"Буде дуже коротка": в Росії анонсували нову "СВО", подробиці

"Буде дуже коротка": в Росії анонсували нову "СВО", подробиці

11:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повну

Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повну

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкості

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкості

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з качками за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з качками за 48 с

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" були "готові" ще взимку: що з ними сталось

Долар різко злетів, євро падає: новий курс валют на 25 вересня

Долар різко злетів, євро падає: новий курс валют на 25 вересня

Останні новини

12:04

Зеленський емоційно відреагував на удар по Києву і розкрив план РФ до зими

11:58

Бабине літо повертається: українців попередили про зміну погоди і назвали дати

11:53

Китайський гороскоп на завтра, 26 вересня: Тиграм — вдячність, Коням — радість

11:38

"Трамп і Зеленський знайшли один одного": експерт розкрив жорстку схему переговорів

11:23

Православний календар на 2027 рік: дати Великодня, Трійці та Різдва

Взимку на Росію чекає великий "туапсець": Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме УкраїнаВзимку на Росію чекає великий «туапсець»: Загородній назвав вразливі місця, по яких битиме Україна
11:18

"Хіт цієї осені": Jerry Heil і Святослав Вакарчук записали щемливу спільну пісню

11:17

"Буде дуже коротка": в Росії анонсували нову "СВО", подробиці

11:07

"Ти крутий, але не справляєшся": експерт пояснив, як Зеленський підколов Трампа

10:57

Пугачова з дорослою дочкою захопили зустріччю зі світовою зіркою - деталі

Реклама
10:57

Як швидко почистити часник: лише один із популярних лайфхаків справді працюєВідео

10:52

Частина армії РФ залишилася без дронів: партизани влаштували потужну диверсію

10:25

Що не можна зберігати під ліжком: експерти назвали речі, які легко пошкодити

10:14

Гріє не гірше за дрова, а коштує копійки: названо доступне паливо для дому

09:49

Померла знаменита актриса та вдова Висоцького — що відомо

09:42

"Мімоза" по-новому: рецепт вишуканого салату, який вразить смаком

09:31

РФ завдала удару по багатоповерхівці на Печерську в Києві: загинув 14-річний хлопецьФото

09:18

Президент Південної Кореї звинуватив Україну у зриві таємної угоди

09:05

Керуй тарифом сам: як влаштовані тарифи Сімка від U Mobile новини компанії

08:31

Росіяни завдали удару по двох лікарнях у Запоріжжі, спалахнула пожежа: що відомоФото

08:17

Гороскоп на завтра, 26 вересня: Дівам - сюрприз, Терезам - роздратування

Реклама
07:43

Чотири регіони РФ у вогні: палають підприємства, важливі для окупантів

06:58

Армія РФ вночі атакувала Київ: є постраждалий, пошкоджено багатоповерхівку

06:11

Каспаров: російська опозиція просто підвищила явку на виборах ПутінаПогляд

05:43

Тест на IQ: потрібно знайти фламінго серед квітів за 7 секунд

05:15

Самойлова вирішила відібрати чотирьох дітей у путініста Джигана: "Подала позов"

04:41

Осінній скарб для саду та городу: як перетворити опале листя на натуральне добриво

04:09

Коли обрізати абрикос восени: які гілки залишити, а які зрізатиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з качками за 48 с

03:33

Як за 5 хвилин визначити кислотність ґрунту: простий трюк із содою та оцтомВідео

03:01

Як обрати зимовий комбінезон для дитини: поради досвідченої мами

02:15

Вибух десятків атомних бомб: Землі загрожує "астероїд апокаліпсису"

01:12

РФ готує мобілізацію та новий наступ: Макрон розкрив мету Кремля

24 вересня, четвер
23:57

"Зустрічі з Путіним не буде": несподіваний сценарій завершення війни

23:08

Унітаз засяє чистотою: копійчаний домашній спосіб здивує результатомВідео

22:51

Чому збирається вода в холодильнику: фахівці розкрили, як вирішити проблему без майстра

22:12

Росія склала детальний план ударів по енергетиці України: розкрито, що в ньому

22:03

Україна домовилася щодо ракет для Patriot - на ППО чекає серйозне посилення

21:58

Ніхто не платитиме податок, якщо бізнесу не залишиться: Андрусів - про обстрілиПогляд

21:47

Осіння обрізка дерев: фахівці пояснили, коли вона піде на користь, а коли нашкодить

21:46

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна в Білому домі завершились - чи говорили про Україну

Реклама
21:12

РФ змінює тактику: генерал розкрив мету затяжних атак на Київ

20:40

Один простий трюк — і вдома потеплішає: радіатори запрацюють на повнуВідео

20:21

Чому енергетичного перемир'я не буде - названо несподівану причину

20:03

"Анкориджські домовленості" зникли з переговорів: Зеленський пояснив, що на це вплинуло

19:58

Що "погасить" економіку РФ: розкрито сценарій краху режиму Путіна

19:44

Один тип кухонної дошки сильно затуплює ножі: як обрати найкращий варіантВідео

19:31

Точно не "сіюмінутно": як сказати українською правильно

19:11

Українець влаштував різанину в Польщі - Зеленський відреагував

18:34

Як сушити білизну у квартирі в холод: простий спосіб без зайвої вогкостіВідео

18:26

"Ця зима буде критично важкою": чому ППО досі не встигає за реактивними дронами

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти