РФ завдала удару по багатоповерхівці на Печерську в Києві: загинув 14-річний хлопець

Коротко:
- Дрон РФ атакував багатоповерхівку на Печерську в Києві
- Вибухом пошкоджено квартири
- В результаті атаки загинув 14-річний підліток
Вранці в п'ятницю, 25 вересня, у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки через загрозу з боку дронів. У місті пролунали вибухи.
За попередньою інформацією, у Печерському районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджено житловий будинок, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Відомо про одного постраждалого внаслідок падіння БПЛА на Печерську.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Печерському районі БПЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів.
"Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога 25 вересня. Усіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий у важкому стані", - повідомив о 09:04 Кличко.
За даними КМВА, внаслідок ворожого удару загинув 14-річний хлопець.
У Національній поліції повідомили, що сьогодні близько 08:00 ворожий БПЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.
"У результаті атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
На місці "прильоту" працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики.
Станом на 09:25 у Києві знову оголошено тривогу через загрозу атаки дронів.
Нічна атака на Київ
Як писав Главред, у ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. Повідомлялося, що одна людина постраждала, у Солом’янському районі уламки впали на 25-поверховий будинок.
Також у Соломенському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі.
У Подільському районі - влучання БПЛА в нежитлову будівлю.
Атака на Київську область
У ніч на 25 вересня російські війська завдали ударів по трьох районах Київської області. Подробиці оприлюднили в ДСНС України.
У Борисполі внаслідок "прильоту" спалахнуло деревообробне підприємство - рятувальники разом із місцевими та добровільними пожежними командами розбирають і поливають конструкції.
У Броварському районі пошкоджено складську будівлю, а на Обухівщині - три приватні будинки та чотири легкові автомобілі.
На місцях працюють усі екстрені служби.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Атаки РФ по Україні - новини
Як писав Главред, росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі. Троє з 12 поранених перебувають у важкому стані.
У ніч на 24 вересня в Києві пролунали вибухи. Армія РФ атакувала столицю України балістичними ракетами та дронами. Двоє людей загинули і щонайменше шестеро отримали поранення в результаті нічного удару. Четверо постраждалих госпіталізовано, двоє з них - у важкому стані.
Наслідки зафіксували одразу в п'яти районах міста - Святошинському, Подільському, Солом'янському, Дніпровському та Дарницькому.
Рано вранці 23 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.
У ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи пролунали в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро - отримали поранення.
У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.
Генерал розкрив мету тривалих атак на Київ
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.
"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить супротивник", - розповів він ТСН.
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Про джерело: Національна поліція України
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