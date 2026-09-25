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Армія РФ вночі атакувала Київ: є постраждалий, пошкоджено багатоповерхівку

Анна Ярославська
25 вересня 2026, 06:58оновлено 25 вересня, 09:38
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Наслідки ворожого удару зафіксовано у двох районах столиці - Солом’янському та Подільському.
Атака дронів, ДСНС
Вночі столицю атакували російські дрони та ракети / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

  • Нічний удар по Києву: пошкоджено будівлі у двох районах
  • У Солом'янському районі дрон влучив у 25-поверховий висотний будинок
  • Постраждала одна людина, на місцях працюють екстрені служби

У ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. Одна людина постраждала, у Солом’янському районі уламки впали на 25-поверхову будівлю.

Мер Києва Віталій Кличко о 04:33 повідомив про ракетну загрозу. Також місто атакували дрони.

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"У Солом‘янському районі БПЛА впав на нежитлову будівлю. Зараз у столиці існує ракетна загроза", - написав він.

О 05:24 Кличко уточнив, що в Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху.

"Також у Солом’янському районі, внаслідок падіння БПЛА, сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий. У Подільському районі - влучення БПЛА в нежитлову будівлю. Екстрені служби вирушають на місця", - зазначив мер.

Пізніше в Київській міській військовій адміністрації також повідомили, що в Солом’янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, а в Подільському районі росіяни пошкодили нежитлову будівлю.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Генерал розкрив мету тривалих атак на Київ

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, тому що від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - розповів він ТСН.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі. Троє з 12 поранених перебувають у важкому стані. Атака сталася вранці 24 вересня на агропідприємство в селищі Стара Гниліца на Харківщині.

У ніч на 24 вересня в Києві пролунали вибухи. Армія РФ атакувала столицю України балістичними ракетами та дронами. Двоє людей загинули і щонайменше шестеро отримали поранення в результаті нічного удару. Четверо постраждалих госпіталізовані, двоє з них - у важкому стані.

Наслідки зафіксували одразу в п’яти районах міста - Святошинському, Подільському, Солом‘янському, Дніпровському та Дарницькому. У Солом‘янському та Подільському районах уламки впали на територію нежилої забудови, у Дарницькому - на проїжджу частину дороги.

Рано вранці 23 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.

У ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи прогриміли в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро - отримали поранення.

У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.

Київська область також опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила загоряння складської будівлі в Броварському районі.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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