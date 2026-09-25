Росіяни завдали удару по двох лікарнях у Запоріжжі, спалахнула пожежа: що відомо

Під час обстрілу було евакуйовано п’ятьох людей. Один чоловік отримав легкі травми.

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Наслідки атаки на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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Росіяни вранці атакували Запоріжжя, є "прильоти"

Постраждали два медичні заклади міста

Один чоловік поранений, п’ятьох евакуювали

Російські війська вранці атакували Запоріжжя - є влучання по об'єктах міста, під ударом опинилися два медичні заклади, в одному з них спалахнула пожежа. Попередньо, поранення отримав один чоловік. Про наслідки атаки розповів виконувач обов’язків голови Запорізької ОДА Михайло Семікін.

Про перші наслідки обстрілу керівник області повідомив одразу після влучань.

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"Росіяни вранці атакували Запоріжжя. Є влучання в об’єкти міста. В одному з медичних закладів спалахнула пожежа", - зазначив Семікін.

Стан потерпілого поки що не уточнюється, проте медики вже працюють з ним на місці. Чоловікові надають необхідну допомогу, а інформацію про інших можливих потерпілих в ОДА продовжують перевіряти.

Евакуація з медичного закладу

Персонал і пацієнтів довелося виводити з будівлі, де почалася пожежа. За даними обласної адміністрації, обійшлося без тяжких наслідків для людей, які перебували всередині.

"У медичному закладі, який постраждав від ранкової атаки, евакуювали п’ятьох людей. Попередньо один чоловік отримав легкі травми. Інших поранених станом на зараз немає", - повідомив Семікін.

Окремо голова ОВА подякував усім службам, які працюють на місцях влучень та оперативно допомагають людям.

Пошкоджені карети швидкої допомоги та цивільні автомобілі

Пізніше стало відомо про другий медичний заклад, що опинився в зоні ураження. Там руйнувань зазнали не лише будівлі, а й транспорт, зокрема автомобілі екстреної допомоги.

"Від ранкової ворожої атаки постраждав ще один медичний заклад Запоріжжя. Пошкоджено приміщення, машини швидкої допомоги та цивільні автомобілі. На щастя, люди не постраждали", - наголосив Семікін.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських безпілотників по місту. Медики надають їм необхідну допомогу, інформація уточнюється.

"У результаті обстрілу пошкоджено лікувальний заклад. Рятувальники разом із персоналом евакуювали з поверхів 7 пацієнтів, зокрема маломобільних людей, та ліквідували пожежу в одному з відділень. Також руйнувань зазнали багатоповерхівки, гаражі й автівки за іншими адресами. На місцях працювали всі оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на Запоріжжя - новини

Як писав Главред, в ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо про щонайменше п’ятьох поранених.

Пізно ввечері 17 вересня Росія завдала удару по торговому комплексу "Амстор" у Запоріжжі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 10 тис. кв. м. Після атаки торговий центр практично знищено.

12 вересня країна-агресор РФ атакувала чотирма балістичними ракетами підприємство "Запоріжсталь", яке навіть не відновило роботу після попередніх обстрілів.

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Про особу: Михайло Семікін Михайло Олександрович Семікін - тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації з 8 вересня 2026 року, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації (2024–2026). Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання. Народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. У 2008 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія", отримав кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога в навчальних закладах. У 2009 році за спеціальністю "Управління навчальним закладом" отримав ступінь магістра педагогічної освіти та кваліфікацію керівника навчально-виховного закладу та його підрозділів у Мелітопольському державному педагогічному університеті. У 2010 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. У 2012 році навчався в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. У 2016 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та отримав ступінь бакалавра філософії, а також кваліфікацію вчителя філософських дисциплін. У 2020 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю "Філологія. Германські мови та літератури (включно з перекладачем), перша - англійська", отримав кваліфікацію викладача англійської мови та світової літератури, перекладача англійської мови. У 2022 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" та отримав ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". У 2013 році отримав науковий ступінь кандидата філософських наук. З червня 2016 року по серпень 2019 року – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області. З серпня 2019 року по грудень 2022 року – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області. З грудня 2022 року по квітень 2024 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області. З 1 травня 2024 року по 7 вересня 2026 року – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації. З 8 вересня 2026 року – тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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