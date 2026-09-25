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Частина армії РФ залишилася без дронів: партизани влаштували потужну диверсію

Анна Косик
25 вересня 2026, 10:52
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Плани командування РФ з постачання партії дронів на фронт зірвано.
Частина армії РФ залишилася без дронів: партизани влаштували потужну диверсію
В Свердловській області спалахнув склад з дронами / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили партизани:

  • У Свердловській області знищено склад дронів РФ
  • Окупанти мали відправити БпЛА зі складу на передову

Партизани руху "Атеш" знищили склад безпілотників у Свердловській області країни-агресора Росії. Окупанти планували відправити БпЛА у зону бойових дій в Україні.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Атеш". Там зазначили, що серед знищеної техніки були цінні БпЛА-гексакоптери, які використовували окупаційні війська для ключових завдань на передовій.

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"Ці апарати застосовуються для доставки боєприпасів, провізії та медикаментів, завдання ударів шляхом скидання фугасних боєприпасів, а також для дистанційного мінування - встановлення протипіхотних і протитанкових мін з повітря", - пояснили партизани.

Агенти руху додали, що кожен спалений склад та знищена одиниця техніки - це збережені життя та ще один крок до розгрому агресора.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії.

Зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

Диверсії в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці серпня агенти партизанського руху "Атеш" повідомили про диверсію на залізничній лінії в Бєлгородській області. За їхніми даними, було виведено з ладу дві релейні шафи, які забезпечували роботу залізничної автоматики.

Раніше партизани Атеш провели успішну операцію в Санкт-Петербурзі. В результаті знищено тепловоз і порушено нафтову логістику в північно-західному регіоні Росії.

Напередодні також партизани послабили протиповітряний захист Підмосков'я. Агенти руху "Атеш" порушили роботу кількох вишок зв'язку в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.

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Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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