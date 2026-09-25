Частина армії РФ залишилася без дронів: партизани влаштували потужну диверсію

Що повідомили партизани:
- У Свердловській області знищено склад дронів РФ
- Окупанти мали відправити БпЛА зі складу на передову
Партизани руху "Атеш" знищили склад безпілотників у Свердловській області країни-агресора Росії. Окупанти планували відправити БпЛА у зону бойових дій в Україні.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Атеш". Там зазначили, що серед знищеної техніки були цінні БпЛА-гексакоптери, які використовували окупаційні війська для ключових завдань на передовій.
"Ці апарати застосовуються для доставки боєприпасів, провізії та медикаментів, завдання ударів шляхом скидання фугасних боєприпасів, а також для дистанційного мінування - встановлення протипіхотних і протитанкових мін з повітря", - пояснили партизани.
Агенти руху додали, що кожен спалений склад та знищена одиниця техніки - це збережені життя та ще один крок до розгрому агресора.
Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії - думка експерта
Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії.
Зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.
Диверсії в Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці серпня агенти партизанського руху "Атеш" повідомили про диверсію на залізничній лінії в Бєлгородській області. За їхніми даними, було виведено з ладу дві релейні шафи, які забезпечували роботу залізничної автоматики.
Раніше партизани Атеш провели успішну операцію в Санкт-Петербурзі. В результаті знищено тепловоз і порушено нафтову логістику в північно-західному регіоні Росії.
Напередодні також партизани послабили протиповітряний захист Підмосков'я. Агенти руху "Атеш" порушили роботу кількох вишок зв'язку в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.
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Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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