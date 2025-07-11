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"Пішов із життя під звук шахедів": у Києві прощаються з Ігорем Покладом

Еліна Чигис
11 липня 2025, 11:53
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Ігор Поклад боровся з важким діагнозом.
Похорон Ігоря Поклада
Похорон Ігоря Поклада / колаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський, t.me/TCH_channel

Ви дізнаєтеся:

  • Де поховають Ігоря Поклада
  • Що сказала дружина композитора на похороні

Церемонія прощання з легендарним українським композитором Ігорем Покладом, який помер у ніч на 9 липня, відбувається у столиці в Національній філармонії.

Як повідомляє ТСН.ua, попрощатися з композитором прийшли родичі, друзі, колеги та шанувальники. Ігоря Поклада поховають на Берковецькому кладовищі.

відео дня

Також на церемонію прощання прийшли такі знаменитості: Олексій Суханов, Юрій Рибчинський, Мирослав Вантух, волонтер Костянтин Гудаускас, режисер Семен Горов, дочка Віктора Ющенка Віталіна.

Прощання з Ігорем Покладом
Прощання з Ігорем Покладом / фото: tsn.ua/

Дружина Поклада - Світлана - згадала, як минули останні дні композитора й уточнила, що її чоловік помер через важку хворобу під час обстрілу Києва.

"Хочу висловити щиру подяку кожному: тим, хто зателефонував, або пролив сльозинку, коли дізнався цю трагічну звістку. Були дуже важкі часи, зокрема на тлі того, що відбувається в країні. Так, він справді пішов із життя під звук шахедів, які летіли в нас над головою. Але він пішов дуже тихо, мирно, спокійно... Господь настільки його любив, що під час такого важкого діагнозу він не мав жодної хвилини болю. Мабуть, це має якось втішити кожного з нас", - поділилася Світлана.

Дивіться відео про те, що сказала дружина Ігоря Поклада на його похороні:

Похорон Ігоря Поклада
Похорон Ігоря Поклада / фото: скрін t.me/TCH_channel

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Про персону: Ігор Поклад

Ігор Поклад - український композитор та опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.

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