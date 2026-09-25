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Президент Південної Кореї звинуватив Україну у зриві таємної угоди

Руслана Заклінська
25 вересня 2026, 09:18
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Лідер Південної Кореї вважає, що це може створити проблеми для дипломатії та нацбезпеки.
Президент Південної Кореї звинуватив Україну у зриві таємної угоди
Зустріч Зеленського і Лі Чже Мьона, військові КНДР / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

  • Лі Чже Мьон звинуватив Україну в порушенні домовленості
  • Йдеться про передачу двох полонених із КНДР
  • Публічність може нашкодити дипломатії та безпеці

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення, оприлюднивши інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених Сеулу. Публічне оголошення про це може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки. Про це Лі Чже Мьон написав у соцмережі X.

"Було доречно з усіх боків не розголошувати це, враховуючи численні проблеми, які могло б спричинити оприлюднення, і ми домовились так і робити", - написав Лі Чже Мьон.

відео дня

Лі Чже Мьон наголосив, що питання репатріації північнокорейських полонених є надзвичайно чутливим і може мати наслідки для дипломатії, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові. За його словами, Південна Корея та Україна домовилися не розголошувати інформацію про передачу полонених, оскільки це могло спричинити низку проблем.

"Не можна бути настільки жорстоким і безвідповідальним, коли йдеться про такі життєво важливі питання, як людські життя та національна безпека", - заявив Лі.

Він також зазначив, що всередині уряду Південної Кореї лунали пропозиції оприлюднити інформацію про передачу полонених. За словами президента, це могло б підвищити політичні рейтинги, однак уряд вирішив зберегти конфіденційність.

"Мені невідомі конкретні обставини, що спонукали українську сторону порушити домовленість і оприлюднити інформацію, але це викликає глибокий жаль", – додав Лі.

Що відповіла Україна

В Офісі президента України заявили агентству Yonhap, що Україна повідомила лише про сам факт передачі двох північнокорейських полонених Південній Кореї, не розкриваючи деталей процесу. В українській стороні вважають, що було б дивно повністю приховувати факт цієї передачі.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Про передачу двох північнокорейських військових раніше публічно повідомив Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. За його словами, один із них, коли зрозумів, що потрапляє в полон, намагався накласти на себе руки.

Чи з'являться військові КНДР в Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Росія навряд чи перекине північнокорейських військових безпосередньо на територію України. За його словами, це може статися лише у разі серйозних проблем для російської армії та за дозволу Кім Чен Ина.

"А якщо військові КНДР зайдуть на нашу територію, це розширить конфлікт і перетворить його з локального на регіональний. А це докорінно змінить ситуацію", - пояснив Жданов.

На думку експерта, у такому разі в Україні можуть з’явитися військові з країн Євросоюзу або НАТО.

"А це те, чого дуже боїться Путін: одна справа, коли у нас воюють 16 тисяч добровольців із 72 країн світу, а інша - коли прибуде Французький іноземний легіон", - додав він.

Участь КНДР у війні проти України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея перекинула до Росії новий контингент військових. Вадим Скібіцький підкреслив, що новий контингент з 8500 осіб включає близько 400 операторів безпілотників.

Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про постачання балістичних ракет і додаткового контингенту військових. За його даними Кремль уже отримав близько 40 ракет KN-23/24.

Полковник запасу Олег Жданов заявив, що Росія залучає військових із КНДР через дефіцит резервів для поповнення втрат на фронті. За його словами, плани щодо кількості нових військових раніше зменшувалися з 2 млн до 1 млн, а нині фігурує приблизно 800 тисяч.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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