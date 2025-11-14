"Страшне розчарування": відома співачка розкрила головну помилку Ірини Білик

Ви дізнаєтеся:
Відома співачка і засновниця "Території А" Анжеліка Рудницька розповіла про артистів, які розчарували її після переходу з української на російську мову у своїй творчості. В інтерв'ю РБК-Україна вона зізналася, що рішення української співачки Ірини Білик ошелешило її.
За словами Рудницької, ринок країни-агресора був справжньою спокусою для українських артистів, адже туди заманювали не тільки великими грошима, а й ставленням.
"Ставши популярним у Росії, ти міг заробляти набагато більше. Якщо на українському телебаченні треба попроситися, щоб тебе показали, то в Росії щойно побачили яскраву особистість, вони хапають її, тримаються за неї руками і ногами. Вони тягають її по ефірах, оплачують переїзди, всю логістику, створюють комфортні умови, щоб ти хотів ще приїжджати, і це ж затягує", - розповіла Анжеліка.
Засновниця "Території А" пригадала, що для багатьох проукраїнських артистів стала розчаруванням зміна вектора Ірини Білик, яка була справжнім феноменом української сцени.
"Напевно, для багатьох тодішніх меломанів було страшним розчаруванням, що Ірина Білик заспівала російською. Вона писала пісні і співала українською. Ми дуже любили ці пісні, співали їх. І тут раптом: Іро, що з тобою?", - поділилася Рудницька.
Про персону: Ірина Білик
Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.
