"Страшне розчарування": відома співачка розкрила головну помилку Ірини Білик

Ірина Білик зрадила головному принципу.

Ірина Білик починала кар'єру українською мовою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик

Анжеліка Рудницька висловилася про Ірину Білик

Чим співачка розчарувала її

Відома співачка і засновниця "Території А" Анжеліка Рудницька розповіла про артистів, які розчарували її після переходу з української на російську мову у своїй творчості. В інтерв'ю РБК-Україна вона зізналася, що рішення української співачки Ірини Білик ошелешило її.

За словами Рудницької, ринок країни-агресора був справжньою спокусою для українських артистів, адже туди заманювали не тільки великими грошима, а й ставленням.

Ірина Білик - кар'єра в РФ / фото: instagram.com, Ірина Білик

"Ставши популярним у Росії, ти міг заробляти набагато більше. Якщо на українському телебаченні треба попроситися, щоб тебе показали, то в Росії щойно побачили яскраву особистість, вони хапають її, тримаються за неї руками і ногами. Вони тягають її по ефірах, оплачують переїзди, всю логістику, створюють комфортні умови, щоб ти хотів ще приїжджати, і це ж затягує", - розповіла Анжеліка.

Засновниця "Території А" пригадала, що для багатьох проукраїнських артистів стала розчаруванням зміна вектора Ірини Білик, яка була справжнім феноменом української сцени.

Ірина Білик - пісні українською / фото: instagram.com, Ірина Білик

"Напевно, для багатьох тодішніх меломанів було страшним розчаруванням, що Ірина Білик заспівала російською. Вона писала пісні і співала українською. Ми дуже любили ці пісні, співали їх. І тут раптом: Іро, що з тобою?", - поділилася Рудницька.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

