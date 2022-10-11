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"Я спустошена руйнуваннями, моє серце з українцями": Міла Йовович палко підтримала українців

11 жовтня 2022, 11:58

Легендарна актриса і уродженка Києва Міла Йовович не стала приховувати свої емоції і чітко заявила - що буде продовжувати підтримувати українців.

Йовович
Міла Йовович палко підтримала українців / колаж УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Легендарна американська актриса і модель (уродженка Києва) Міла Йовович відреагувала на масштабну ракетну атаку Росії на Україну 10 жовтня емоційним постом в Instagram - на підтримку українського народу.

"Моя рідна Україна постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила і милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними", – поділилася Йовович.

Актриса додала, що продовжить залишатися разом зі своєю Батьківщиною.

"У цьому світі так багато ненависті, репресій і образ. Я хочу, щоб люди залишили один одного в спокої. Я хотіла написати про день корінних народів тут, в Америці, але після прочитання цієї новини мене просто нудить. Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридло перевагу білої раси вдома. Набридли самовдоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять. Я повинна сьогодні стояти зі своєю Батьківщиною і сумувати разом з ними. Я сумую разом з народом України", – підсумувала актриса.

Нагадаємо, раніше легендарна співачка Шер заявляла, що готова прийняти у себе вдома кілька українських сімей, які змушені були покинути Україну через російське вторгнення.

До того легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

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