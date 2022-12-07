"Я не став героєм": Положинський розповів, чи доводилося йому вбивати ворогів на фронті

Олександр Положинський зізнався, чи доводилося йому вбивати на фронті. Олександр Положинський показав фото з бойової позиції

Олександр Положинський / Колаж фото УНІАН і Instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/

Колишній фронтмен легендарного українського рок-гурту Тартак, а нині - боєць ЗСУ Олександр Положинський зізнався своїм фоловерам, чи доводилося йому особисто вбивати російських окупантів. Крім того, артист в Instagram виклав фото з бойових позицій.

"Вже більше, ніж півроку, як я в ЗСУ. Я не став героєм, не вбив жодного ворога і на фронті був зовсім трохи. Але це класне почуття-бути частиною славної сім'ї крутих дівчат і хлопців", - розповів Положинський.

Нагадаємо, раніше соліст рок-групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

До того, в кінці березня, лідер рок-групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який теж вступив в територіальну оборону, був поранений в обличчя.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому він показав наслідки поранення поблизу - на щоці артиста тепер присутній вельми помітний шрам.

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