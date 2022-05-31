Лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк показав бойовий шрам після поранення

Андрій Хливнюк показав шрам після поранення в обличчя / instagram.com/andriihorolski

Наприкінці березня 2022 року лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який служить у Територіальній Обороні України, був поранений в обличчя.

Артисту вчано надали необхідну допомогу і він досить швидко оговтався від поранення. Однак на фото в соціальних мережах Хливнюк вважав за краще приховувати обличчя за допомогою маски або сонцезахисних окулярів.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому він показав наслідки поранення зблизька - на щоці артиста тепер присутній вельми помітний шрам.

Знімок лідер Бубмбокса залишив без підпису, проте шанувальники помітили, як сильно змінився їх кумир. І справа не тільки в шрамі. За місяці війни у всьому образі Хливнюка, а особливо в очах, з'явився глибокий смуток.

У коментарях фанати поспішили морально підтримати співака:

Андрій Хливнюк показав шрам після поранення в обличчя / instagram.com/andriihorolski

"Тримайся, Андрію! Ми вдячні таким людям, як ти, вдячні нашим силам ЗСУ та всьому українському народові! Обов'язково ще разом заспіваємо на твоєму концерті, як "нашу славну Україну розвеселимо"! Слава Україні! Героям слава!"

"Де знайти такого Ангела як ти ..❤️ бережися, Андрійку!"

"Скільки болю в очах... обіймаю".

"Втомився Брат... Обійняв! Все буде Україна!"

"Спостереження за тим, як прості громадяни перетворюються на солдатів, наповнюють мене величезною повагою, але також і сильним сумом. Бережи себе".

"Сил вам, Андрію ❤️"

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