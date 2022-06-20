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Згоріли всі речі: Сашко Положинський розповів, як потрапив під обстріл на фронті

20 червня 2022, 14:14

Олександр Положинський відразу постарався заспокоїти численних фанатів - з ним і з його побратимами все нормально. Але вони залишилися практично без речей.

Положинський
Олександр Положинський / УНІАН та Facebook О. Положинського

Легендарний вітчизняний музикант (колишній багаторічний фронтмен колективу "Тартак") Олександр "Сашко" Положинський, який пішов на фронт воювати з російськими окупантами у складі ЗСУ, розповів на своїй сторінці в Facebook про те, як його загін потрапив під жорстокий обстріл ворогів.

Як каже музикант, після попадання ворожого снаряда вщент згорів автомобіль, в якому зберігалися речі бійців.

"Вийшли злагоджено і організовано, на виході ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами. У мене, та ще у багатьох хлопців згоріло все, У інших — тільки частина речей. Дуже постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищено, щось виведено з ладу, щось тримається з останніх сил. Залишився тільки з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, стали попелом", — написав Положинський.

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Нагадаємо, раніше соліст рок-групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

До того, в кінці березня, лідер рок-групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який теж вступив в територіальну оборону України, був поранений в обличчя.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому він показав наслідки поранення поблизу - на щоці артиста тепер присутній вельми помітний шрам.

Автор: Єгор Бунін
Тартак Олександр Положинський новини шоу бізнесу
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