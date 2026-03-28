"Я не хочу помирати": блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, розплакалася на відео

Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, розплакалася у новому відео.
Як пишуть російські пропагандисти, у відео, яке поширюють соціальні мережі, Лерчек у сльозах розповідає про те, що їй не надавали права на медичну допомогу.
За словами адвоката молодої жінки, слідство сім місяців залишалося байдужим до благань хворої жінки. Зараз же вона з останніх сил намагається боротися за життя, щоб не залишити без матері чотирьох дітей.
"Хотілося б ще додати, що якби тоді дозволили сходити до лікаря хоча б один раз, тоді б мені сказали, що рак у мене хоча б на якійсь іншій стадії, хоча б на першій. Зараз дуже складно, тому що метастази в ногах не дають мені правильно пересуватися, я не можу тримати дитину на руках, я погано ходжу. Я відчуваю себе якоюсь інвалідкою… Я не хочу помирати! Я просто не хочу помирати! Я дуже хочу жити! Зрозуміло, що я буду боротися до кінця, але ці панове відібрали у мене дорогоцінний час", — ридає Валерія.
Лерчек плаче на відео:
"Мені Микита Віталійович (слідчий, — прим. ред.) дозволив з’їздити в державну — це взагалі зараз буде повний цирк! Він сказав, що записатися туди ми можемо тільки при ньому, тому що я не можу користуватися інтернетом і мені заборонено користуватися Держпослугами. Ми відкрили їх і знайшли найближче до мене місце. Все, що ми знайшли в Істрі — це фельдшерський кабінет.
Але коли я туди прийшла, у цій п'ятиповерхівці на першому поверсі стоїть просто стіл, а за ним сидить фельдшер. Там могли максимум виміряти температуру. Ніякого обладнання, яке могло б мені допомогти, я там не знайшла. Микита Віталійович сказав, що ми самі вибрали таке місце. Далі я просто продовжувала приймати знеболюючі препарати", — каже Чекаліна.
Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає від четвертої стадії раку шлунка з метастазами в ноги, легені, мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.
Нагадаємо, що зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.
Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.
