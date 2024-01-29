Виїхав за хабар і вважає, що "Україну продали": ЗМІ розповіли про втечу Влада Ями

Відомий український хореограф Влад Яма вважає, як пишуть журналісти, що матеріали в ЗМІ з критикою на його адресу - просто "замовні".

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Влад Яма нібито покинув Україну за допомогою хабара - ЗМІ / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український танцюрист, хореограф і шоумен Влад Яма після повномасштабного вторгнення розчарував безліч своїх фанатів - тим, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишив Батьківщину і влаштувався в Маямі (США). Як повідомляє портал "Обозрєватель" із посиланням на власне джерело з оточення Ями, той виїхав незаконно, скориставшись своєю медійністю і нібито дав хабар прикордонникам.

Як каже джерело, Яма вірить, що всі статті в ЗМІ з критикою на його адресу - просто "заказуха". Нібито хореографу байдуже, яка влада буде в Україні - він вважає, що "країну і так давно продали, а головне, щоб повернулися розважальні проекти і можна було працювати, як раніше".

"Вичікує, що будуть президентські вибори, щоб зробити ставку. Шукає виходи на різних медіамагнатів, щоб тріумфально повернутися на українське телебачення", - каже джерело.

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Інсайдер також розкрив, що у Ями є проблеми із заробітком. Але свій недобудований будинок під Києвом танцівник нібито поки не хоче.

Нагадаємо, раніше українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко чесно висловилася про репутацію Влада Ями. Вона прокоментувала майбутню затребуваність колеги по "Танцях з зірками" на українському телебаченні.

Також продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу. Володимир Завадюк мріє після перемоги України повернутися до танцювального проєкту, і одне почесне крісло журі вже зайняв для відомого танцюриста.

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