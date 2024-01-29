Телеведучий Бєдняков жорстко потролив втікача Влада Яму архівним фото з Маямі

Відомий український телеведучий Андрій Бедняков жорстко потролив хореографа Влада Яму.

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Андрій Бедняков знатно потролив Влада Яму / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український телеведучий і шоумен Андрій Бедняков жорстко потролив хореографа Влада Яму, який від самого початку вторгнення країни-агресора РФ до України мешкає в Маямі, штат Флорида, США. Фото шоумен розмістив у своїх InstaStories.

Бідняков показав свій архівний знімок, який теж був зроблений багато років тому на популярному курорті в США.

Так, на знімку шоумен позує на терасі одного з готельних номерів у Маямі, а перед ним відкривається панорама всього міста. І він зі щасливою посмішкою позує фотографу.

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Як каже Бедняков, фото було зроблено 12 років тому під час зйомок одного з перших випусків популярного тревел-шоу "Орел і Решка".

"Фейсбук нагадав, що 12 років тому я був Владом Ямою", - пожартував шоумен.

Нагадаємо, раніше українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко чесно висловилася про репутацію Влада Ями. Вона прокоментувала майбутню затребуваність колеги по "Танцях з зірками" на українському телебаченні.

Також продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу. Володимир Завадюк мріє після перемоги України повернутися до танцювального проєкту, і одне почесне крісло журі вже зайняв для відомого танцюриста.

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