"Вся правда про материнство": Ребрик розповіла про зміни в молодшій доньці

Лілія Ребрик повідомила про новий етап у житті Аделі.

Лілія Ребрик діти - ведуча поділилася новинами про доньку

Українська ведуча і акторка Лілія Ребрик - мама трьох доньок. Молодшій, Аделіні, нещодавно виповнилося два роки.

Артистка у своєму блозі в Instagram поділилася досягненнями маляти: дівчинка нещодавно самостійно відмовилася від грудного вигодовування і від сну з пустушкою. Ребрик зізналася - її тішить те, що складний процес пройшов для доньки дуже легко, але в той же час - трохи сумно, адже і для самої Лілії грудне вигодовування було особливим моментом єднання з малечею.

"Адель одного вечора сама мені сказала своє фірмове "не буду". І все… уявляєте? Без підготовленого "останнього разу", без моєї сентиментальної потреби це прожити ще раз і запам’ятати на емоційному рівні. Не буду - і все! І тепер вся правда про материнство: ти думаєш, що ти контролюєш процес, а насправді… дитина просто бере і робить по-своєму. А тобі залишається це приймати. ... І тут ловлю я себе на думці: діти ростуть швидше, ніж ми встигаємо це прожити. І, мабуть, єдине, що нам залишається - не встигати за ними… а просто бути поруч і приймати", - написала Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик діти - ведуча поділилася новинами про доньку / фото: instagram.com/liliia.rebrik

Про персону: Лілія Ребрик Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

