Син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдиті" — що сталося

Актриса розповіла про госпіталізацію сина.

Наталка Денисенко з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Синові Наталки Денисенко зробили операцію

Що актриса повідомила про те, що сталося

Відома актриса Наталка Денисенко повідомила про проблеми зі здоров'ям у свого сина Андрія. Зіркова мама написала в Instagram, що її дитина перенесла операцію.

Актриса зараз перебуває з сином у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Наталка опублікувала фотографію з сином у палаті та повідомила, що операція пройшла успішно.

Син Наталки Денисенко після операції / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Ми вже відпочиваємо після операції. Все пройшло навіть легше, ніж очікували. Які чудові лікарі в "Охматдиті"! Хочу подякувати всім, хто тут працює. Всі спокійні, злагоджено працюють, з добротою і любов'ю. І це державна лікарня! Згадую своє дитинство — тоді все було не так гарно і по-доброму", — подякувала зірка.

Денисенко підкреслила, що лікарі були дуже уважні до її сина і провели втручання без зайвого стресу для дитини.

"Анестезіолог вів Андрійка на операцію, налаштовував приємною розмовою. Сказав, що зараз подихають інгаляцією з ароматом полуниці або кіндер-шоколаду", — поділилася актриса.

Наталка Денисенко в лікарні / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка не стала розкривати подробиці операції, але попросила мам синів активно цікавитися їхнім здоров'ям і не боятися звертатися до лікарів.

"Дякую всім за побажання одужання. Ми сьогодні ввечері вже збираємося додому. Про операцію не буду розповідати, адже це тонкі нюанси, і Андрій має право на приватність", — повідомила Денисенко.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

