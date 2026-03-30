Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдиті" — що сталося

Христина Трохимчук
30 березня 2026, 15:12
Актриса розповіла про госпіталізацію сина.
Наталка Денисенко з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Відома актриса Наталка Денисенко повідомила про проблеми зі здоров'ям у свого сина Андрія. Зіркова мама написала в Instagram, що її дитина перенесла операцію.

Актриса зараз перебуває з сином у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Наталка опублікувала фотографію з сином у палаті та повідомила, що операція пройшла успішно.

відео дня
Син Наталки Денисенко після операції / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Ми вже відпочиваємо після операції. Все пройшло навіть легше, ніж очікували. Які чудові лікарі в "Охматдиті"! Хочу подякувати всім, хто тут працює. Всі спокійні, злагоджено працюють, з добротою і любов'ю. І це державна лікарня! Згадую своє дитинство — тоді все було не так гарно і по-доброму", — подякувала зірка.

Денисенко підкреслила, що лікарі були дуже уважні до її сина і провели втручання без зайвого стресу для дитини.

"Анестезіолог вів Андрійка на операцію, налаштовував приємною розмовою. Сказав, що зараз подихають інгаляцією з ароматом полуниці або кіндер-шоколаду", — поділилася актриса.

Наталка Денисенко в лікарні / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка не стала розкривати подробиці операції, але попросила мам синів активно цікавитися їхнім здоров'ям і не боятися звертатися до лікарів.

"Дякую всім за побажання одужання. Ми сьогодні ввечері вже збираємося додому. Про операцію не буду розповідати, адже це тонкі нюанси, і Андрій має право на приватність", — повідомила Денисенко.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ірину Білик переплутали з Оксаною Білозір під час відпочинку. Співачка опублікувала відео, на якому шанувальниця співає їй "Україночку", будучи впевненою, що перед нею авторка хіта. Білик не розгубилася і вразила мережу своєю реакцією.

Також співачка Олена Тополя зізналася, що більше не ставить собі за мету утримувати екстремально низьку вагу, яку вона набрала через постійний стрес і відмову від їжі. Навпаки, зараз її пріоритет — якісний відпочинок і повернення до здорових фізичних показників.

Вас може зацікавити:

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Наталка Денисенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
16:24Війна
15:52Економіка
15:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

16:31

16:27

16:24

16:15

15:52

15:51

15:43

15:31

15:17

Реклама
15:12

15:09

15:08

14:40

14:25

14:25

14:18

13:47

13:36

13:30

13:00

Реклама
12:56

12:33

12:18

12:12

12:00

11:58

11:57

11:32

11:31

11:24

11:21

11:18

11:10

10:46

10:39

10:05

09:58

09:47

09:27

09:01

Реклама
09:01

08:27

08:09

07:46

07:27

05:15

04:50

04:41

03:47

03:41

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти