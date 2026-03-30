"Зірка в лоб не вдарила": Ірину Білик помилково прийняли за відому співачку

Ви дізнаєтеся:
- Ірину Білик сплутали з Оксаною Білозір
- Як відреагувала артистка
Відома українська співачка Ірина Білик розмістила в TikTok кумедне відео з прихильницею, яка сплутала її зі зірковою колегою Оксаною Білозір.
Співачка вирушила на відпочинок до Східниці, де до неї підійшла жінка, помилково прийнявши її за Оксану Білозір. Шанувальниця, яка цього дня ще й святкувала іменини, розповіла, що дуже сильно любить пісню артистки "Україночка" і навіть заспівала її на відео.
"Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір — любить усі мої пісні", — пожартувала на камеру Ірина.
Незважаючи на помилку, Білик не показала цього і заспівала разом із прихильницею Білозір. Після цього співачка ніжно обійняла жінку.
"Оксана Білозір — як не знати ваші пісні?! Ви ображаєте нас. Щиро люблю вашу пісню", — заявила фанатка.
Шанувальники Ірини Білик залишилися в захваті від того, як співачка вийшла з ситуації і не образилася на те, що її сплутали із зірковою колегою. Сама артистка визнала, що подібні казуси траплялися й раніше і приносять їй лише гарний настрій.
"Ірина Білик дуже приємна і проста, гідно вийшла з ситуації, не образивши жінку"
"Вітаю іменинницю та Оксану Білозір! Гумор врятує цей світ"
"Приємно бачити, що зірка не втратила почуття гумору навіть за стільки років на сцені! Думаю, жінка, коли одягне окуляри і побачить це відео, буде здивована. Але як же це круто, коли артист з гумором і добротою це сприймає, а не з образою і зневагою"
Останні новини шоу-бізнесу
Вас може зацікавити:
Про особу: Ірина Білик
Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Любов. Отрута" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред