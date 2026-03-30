"Зірка в лоб не вдарила": Ірину Білик помилково прийняли за відому співачку

Співачка розвеселила інтернет своєю реакцією на помилку шанувальниці.

Ірину Білик сплутали з Оксаною Білозір / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик

Ірину Білик сплутали з Оксаною Білозір

Відома українська співачка Ірина Білик розмістила в TikTok кумедне відео з прихильницею, яка сплутала її зі зірковою колегою Оксаною Білозір.

Співачка вирушила на відпочинок до Східниці, де до неї підійшла жінка, помилково прийнявши її за Оксану Білозір. Шанувальниця, яка цього дня ще й святкувала іменини, розповіла, що дуже сильно любить пісню артистки "Україночка" і навіть заспівала її на відео.

"Наша іменинниця зустрічає Оксану Білозір — любить усі мої пісні", — пожартувала на камеру Ірина.

Ірина Білик заспівала разом із прихильницею Оксани Білозір / скрін з відео

Незважаючи на помилку, Білик не показала цього і заспівала разом із прихильницею Білозір. Після цього співачка ніжно обійняла жінку.

"Оксана Білозір — як не знати ваші пісні?! Ви ображаєте нас. Щиро люблю вашу пісню", — заявила фанатка.

Шанувальники Ірини Білик залишилися в захваті від того, як співачка вийшла з ситуації і не образилася на те, що її сплутали із зірковою колегою. Сама артистка визнала, що подібні казуси траплялися й раніше і приносять їй лише гарний настрій.

Фанати похвалили Ірину Білик за кмітливість / скрін з TikTok

"Ірина Білик дуже приємна і проста, гідно вийшла з ситуації, не образивши жінку"

"Вітаю іменинницю та Оксану Білозір! Гумор врятує цей світ"

"Приємно бачити, що зірка не втратила почуття гумору навіть за стільки років на сцені! Думаю, жінка, коли одягне окуляри і побачить це відео, буде здивована. Але як же це круто, коли артист з гумором і добротою це сприймає, а не з образою і зневагою"

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олена Тополя зробила відверте зізнання про здоров'я. Через постійний стрес і щільний гастрольний графік її вага протягом кількох років не перевищувала 41 кілограма. Артистка відверто розповіла, як намагається виправити ситуацію.

Також Alyona Alyona відверто розповіла про перенесену операцію з видалення жовчного міхура. Співачка зізналася, що живе без цього органу вже багато років. Також артистка поділилася своїм досвідом боротьби із зайвою вагою за допомогою медичних препаратів.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ірина Білик Ірина Білик — українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень та величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Любов. Отрута" тощо.

