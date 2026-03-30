"Я б перед вами не стояла": Сумська зробила зізнання про рукоприкладство чоловіка

У родині актриси розгоралися неабиякі пристрасті.

Ольга Сумська — стосунки з Євгеном Паперним / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Відома актриса Ольга Сумська поділилася несподіваними подробицями свого сімейного життя з народним артистом України Євгеном Паперним. В інтерв'ю програмі "Тур зірками" знаменитість зізналася, що в їхньому шлюбі було насильство.

За словами Ольги, вона досі не забула епізоди, коли чоловік піднімав на неї руку. Актриса вважає, що до серйозних інцидентів не доходило. Також знаменитість згадала свою дочку Антоніну Паперну, яка зараз живе в РФ.

Ольга Сумська з першим чоловіком / скрін з відео

"Не так, щоб сильно, інакше я б уже не стояла тут перед вами. Коли людина в такому стані, шкода, але це більше діагноз, з яким потрібно боротися. Слава Богу, ми це подолали, і з роками наш творчий союз виправдав себе, вийшов у позитив. Ніхто не тримає зла в душі ні в якому разі. Я вдячна за ці роки. Я вдячна долі, що зустріла такого чоловіка. І це теж досвід — материнський і жіночий. Повірте, у нас прекрасна донька, яку я обожнюю", — заявила Сумська.

Також знаменитість висловила неоднозначну думку про те, що якщо людина проявляє агресію через діагноз або залежність, варто спробувати допомогти своєму партнеру. Якщо ж він не намагається виправитися, Сумська радить розривати стосунки.

Ольга Сумська — особисте життя / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Якщо є шанс допомогти людині, яку ти кохаєш — потрібно це зробити. Кинути людину напризволяще в такій біді дуже просто, а витягнути людину з такого діагнозу — це вчинок, якщо це справді справжня любов. А якщо це якась агресія і це заходить у глухий кут, Боже борони, треба тікати, перехреститися і шукати іншу долю", — висловила думку актриса.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

