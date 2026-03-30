"Я б перед вами не стояла": Сумська зробила зізнання про рукоприкладство чоловіка

Христина Трохимчук
30 березня 2026, 17:38
У родині актриси розгоралися неабиякі пристрасті.
Ольга Сумська — стосунки з Євгеном Паперним / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

  • Що відбувалося у шлюбі Ольги Сумської та Євгена Паперного
  • Чому актриса пробачила чоловіка

Відома актриса Ольга Сумська поділилася несподіваними подробицями свого сімейного життя з народним артистом України Євгеном Паперним. В інтерв'ю програмі "Тур зірками" знаменитість зізналася, що в їхньому шлюбі було насильство.

За словами Ольги, вона досі не забула епізоди, коли чоловік піднімав на неї руку. Актриса вважає, що до серйозних інцидентів не доходило. Також знаменитість згадала свою дочку Антоніну Паперну, яка зараз живе в РФ.

Ольга Сумська з першим чоловіком / скрін з відео

"Не так, щоб сильно, інакше я б уже не стояла тут перед вами. Коли людина в такому стані, шкода, але це більше діагноз, з яким потрібно боротися. Слава Богу, ми це подолали, і з роками наш творчий союз виправдав себе, вийшов у позитив. Ніхто не тримає зла в душі ні в якому разі. Я вдячна за ці роки. Я вдячна долі, що зустріла такого чоловіка. І це теж досвід — материнський і жіночий. Повірте, у нас прекрасна донька, яку я обожнюю", — заявила Сумська.

Також знаменитість висловила неоднозначну думку про те, що якщо людина проявляє агресію через діагноз або залежність, варто спробувати допомогти своєму партнеру. Якщо ж він не намагається виправитися, Сумська радить розривати стосунки.

Ольга Сумська — особисте життя / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Якщо є шанс допомогти людині, яку ти кохаєш — потрібно це зробити. Кинути людину напризволяще в такій біді дуже просто, а витягнути людину з такого діагнозу — це вчинок, якщо це справді справжня любов. А якщо це якась агресія і це заходить у глухий кут, Боже борони, треба тікати, перехреститися і шукати іншу долю", — висловила думку актриса.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що на 89-му році життя пішов з життя видатний режисер Віллен Новак. Примітно, що останньою роботою режисера став фільм "Чому я живий", який вийшов у 2021 році і був присвячений подіям у Маріуполі під час Другої світової війни.

Також Наталка Денисенко розповіла про операцію свого сина. Актриса похвалила уважних лікарів, які оточили Андрія турботою під час медичного втручання. За словами Наталії, лікарі зробили все можливе, щоб хірургічне втручання пройшло без зайвого стресу.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

"Стоп-кран зірвано": Росія згортає війну проти України, чого чекати далі

"Стоп-кран зірвано": Росія згортає війну проти України, чого чекати далі

17:51Війна
В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

17:13Енергетика
Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

17:02Синоптик
Популярне

Більше
Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Гроші з’являться несподівано: три знаки зодіаку, яким квітень принесе багатство

Гроші з’являться несподівано: три знаки зодіаку, яким квітень принесе багатство

Героїні на плакатах, "невдахи" в житті: які жіночі професії в СРСР вважали ганебними

Героїні на плакатах, "невдахи" в житті: які жіночі професії в СРСР вважали ганебними

Гороскоп на завтра, 31 березня: Овнам - конфлікт, Рибам - полегшення

Гороскоп на завтра, 31 березня: Овнам - конфлікт, Рибам - полегшення

Останні новини

18:29

Залишиться чи піде: Ребров визначився з майбутнім у збірній, що відомо

18:18

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

18:01

Наречений Лесі Нікітюк показав першу дорослу вечірку сина

17:51

"Стоп-кран зірвано": Росія згортає війну проти України, чого чекати даліВідео

17:38

"Я б перед вами не стояла": Сумська зробила зізнання про рукоприкладство чоловіка

Штрафи до 100 тисяч: чому лікарів карають гривнею за видані лікарняніШтрафи до 100 тисяч: чому лікарів карають гривнею за видані лікарняні
17:32

Секрет кулінарних майстрів: одна хитрість робить яєчню справді ідеальноюВідео

17:22

На кого чекають несподівані новини та великі гроші: гороскоп на квітень 2026Відео

17:13

В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

17:04

Як проростити картоплю для посадки: що працює краще - світло чи темрява

17:02

Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

16:57

"Велика втрата для кожного": пішов з життя легендарний український режисер

16:31

Чистий четвер 2026 року вже незабаром: головні заборони, про які мовчать

16:27

Росія готує напад: оприлюднено терміни та сценарій нової війни в Європі

16:24

У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

16:15

Димар швидко очиститься від сажі та нальоту: що слід кинути в топку

15:52

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

15:51

В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

15:43

Десульфуризація димових газів: перші кроки України до екологічної безпеки новини компанії

15:31

Вісім років невдач добігають кінця: що принесе Скорпіонам квітень 2026 рокуВідео

15:17

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

15:12

Син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдиті" — що сталося

15:09

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

15:08

Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління

14:40

Київський півмарафон Незламності 2026: 1+1 media стала генеральним медіапартнером події

14:25

У РФ значні втрати: Сили оборони влупили по важливих об'єктах

14:25

Чому в СРСР не виробляли йогурт: несподіване пояснення вас точно здивує

14:18

Як правильно українською - "оранжевий" чи "помаранчевий": відповідь здивує багатьох

13:47

Українські розробники створили "плащ-невидимку" для ЗСУ, що перевершує аналоги НАТО

13:36

Вербний тиждень 2026: чого категорично не можна робити перед Великоднем

13:30

"Зірка в лоб не вдарила": Ірину Білик помилково прийняли за відому співачкуВідео

13:00

Все зміниться після однієї дати у квітні: місячний гороскоп для Терезів

12:56

Україна готова до перемир'я на Великдень і не тільки: головні заяви Зеленського

12:33

Польща планує збудувати на кордоні з Україною надсучаний бар’єр - ЗМІ

12:18

Залишилося жити 10 років: Волочкові поставили діагноз через запущену хворобу

12:12

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

12:00

Стоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – МіловВідео

11:58

Початок білої смуги: Брітні Спірс з'явилася в компанії синів

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 31 березня: Тельцям — зняти захист, Ракам — нові почуття

11:32

РФ різко змінила тактику атак "Шахедами": Сирський розкрив новий план протидії

11:31

Фотограф Кейт і Вільяма розповів про "ненормальне" виховання дітей

11:24

Чого не можна робити 31 березня: прикмети та заборони

11:21

Україну можуть обійти у черзі на вступ до ЄС нові "фаворити" - Politico

11:18

На Рівненщині литимуть дощі: синоптики попереджають про різке погіршення погоди

11:10

"Не можу їсти": Олена Тополя назвала свою критичну вагу

10:46

Як раз і назавжди вивести тарганів з квартири: знайдено перевірений спосіб

10:39

Один засіб очистить духовку краще за дорогі засоби — скло буде як новеВідео

10:05

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

09:58

Гороскоп на завтра, 31 березня: Овнам - конфлікт, Рибам - полегшення

09:47

Ціни на пальне знову зросли: скільки коштує бензин та дизель 30 березня

09:27

Економіка тріщить: Україна знищила майже половину експортних потужностей РФ - Fortune

