ЗСУ знищили барда і автора команди КВК "Уральські пельмені"

Бійці ЗСУ знищили Ігоря Істоміна ще влітку минулого року, але достовірно підтвердити його загибель в країні-агресорі РФ змогли тільки зараз.

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ЗСУ знищили барда-окупанта Ігоря Істоміна / колаж Главред, фото УНІАН та соцмережі

Українські бійці ліквідували барда і автора сценаріїв для команди КВК "Уральські пельмені" Ігоря Істоміна. Про це повідомляють в російських соцмережах.

Причому, як виявилося, бійці ЗСУ знищили Істоміна ще влітку минулого року, але достовірно підтвердити його загибель змогли тільки зараз. Бард вирішив стати окупантом в російській армії добровольцем.

"Просто сказав, що поїхав працювати на будівництво на якийсь час. Він будівельник, у нього золоті руки. Як пішов - жодного дзвінка, жодного листа. Почали панікувати. Хлопці-загонники, друзі його підняли всіх на вуха — військкомати, загони добровольців, які були, знайшли очевидців. Відправляли запити, потім у них просили ДНК. З'ясувалося, що він загинув практично рік тому", — говорить в коментарі пропагандистським ЗМІ приятелька Істоміна Лейла Расулова.

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Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували під Бахмутом російського окупанта, найманця ПВК Вагнера Олега Чеченова.

31-річний громадянин РФ приїхав з-під Рязані, щоб померти. Окупанта поховали 12 квітня в селищі Павлівка. До того, як відправитися на війну проти України, загарбник дуже любив фотографуватися, зокрема робити напівоголені Селфі.

До того колишні зеки з РФ Азамат Улдаров і Олексій Савічев, яких завербували в ПВК Вагнер, розповіли, що ватажок бандформування Євген Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, під час захоплення територій на сході України.

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