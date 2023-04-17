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Найманцям відправляють сучасне озброєння: РФ посилює ПВК "Вагнера" для захоплення Бахмута - ISW

Анна Ярославська
17 квітня 2023, 06:51 оновлено 17 квітня, 06:56
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Міноборони країни-агресора прагне тісніше співпрацювати з групою "Вагнера" попри напруженість у стосунках з ватажком ПВК Євгеном Пригожиним.
​ПВК Вагнера, танк Т-90
Сили "Вагнера" використовують танки Т-90 в Бахмуті / Фото Коммерсантъ, Вікіпедія

Бойовиків ПВК "Вагнера" підсилюють сучасними засобами для захоплення міста Бахмут у Донецькій області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що новина про перепризначення командувача повітряно-десантними військами Росії Михайла Теплинського свідчить про те, що Міністерство оборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою "Вагнера", щоб завершити захоплення Бахмута попри очевидну напруженість у стосунках між ватажком ПВК Євгеном Пригожиним і керівництвом Міноборони.

Крім того, зазначають експерти, Пригожин також зменшив свої відверті нападки на Міністерство оборони в останні дні.

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Також російські військові блогери повідомляють, що сили "Вагнера" використовують танки Т-90 в Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.

Аналітики також вказують на те, що російське військове командування все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії.

При цьому, на думку експертів, малоймовірно, що Теплинському вдасться відновити колишній статус ВДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

"Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе розв‘язати проблему", - йдеться у звіті.

Експерти припускають, що ПВК "Вагнера", можливо, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з "Вагнером". Таким чином, у Пригожина намагаються компенсувати втрати в Україні.

Як приклад аналітики наводять той факт, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Іванівської областей РФ в публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група "Вагнер" змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Раніше ж російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих в Луганській області зникли 7 квітня після того, як відмовилися підписати контракти з "Вагнером".

Зазначимо, за даними Міноборони Великої Британії, командувач повітряно-десантними військами Росії Михайло Теплинський, якого в січні 2023 року з цієї посади звільнив начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, ймовірно, повернувся до участі у війні проти України.

Як повідомляв Главред, у зведенні британського Міноборони 11 квітня йшлося про те, що повітряно-десантним військам Росії передали термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1А. Це може свідчити про майбутнє зростання ролі ВДВ у наступальних операціях в Україні.

Ситуація в Бахмуті

9 квітня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Росія почала перекидати в Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною тому стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

Командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський 10 квітня розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд в Бахмут Донецької області.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що російські загарбники почали розуміти реальну небезпеку, а тому готуються втекти з Бахмута. Про це свідчить заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який в паніці сповістив, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу.

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