У Бахмуті ліквідовано любителя напівоголених селфі з ПВК "Вагнер"

"Вагнерівець" Олег Чеченов "демілітаризувався" в Бахмуті 20 березня. Його вже поховали.

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Окупант Олег Чеченов "демілітаризувався" у Бахмуті 20 березня / Фото: соцмережі

Захисники України ліквідували під Бахмутом російського окупанта, найманця ПВК Вагнера Олега Чеченова. 31-річний громадянин РФ приїхав з-під Рязані, щоб померти.

Про чергового "двохсотого" російського загарбника повідомив в Telegram співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

"Вагнерівець" Чеченов "демілітаризувався" в Бахмуті 20 березня.

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Окупанта поховали 12 квітня в селищі Павлівка Рязанської області.

Скріншот із забороненої в Україні соцмережі ВК

Сам загарбник, судячи з його сторінки в соцмережі, до того, як відправитися на війну проти України, дуже любив фотографуватися, зокрема робити напівоголені селфі.

"Олежка Чеченов дуже любив позувати на камеру, його рідним довелося туго при виборі фотографії для панахиди", – прокоментував Комахідзе.

Окупант Олег Чеченов любив робити селфі / Фото: соцмережі

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано окупанта-священика РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області.

ЗСУ ліквідували російського окупанта Олександра Бочарова. Вдома у нього залишилося шестеро дітей, а на війну він відправився добровольцем. 45-річний отаман хутора Кам'яного Даниловського району Волгоградської області був демілітаризований 19 січня.

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