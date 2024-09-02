Повернення Ґандальфа: сер Ієн Маккеллен здивував заявою

Сер Ієн Маккеллен не хоче, щоб його замінювали у фільмі "Володар перснів".

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Сер Ієн Маккеллен не збирається завершувати кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com/ianmckellen/

Британський актор сер Ієн Маккеллен, заявив, що продовжить свою акторську кар'єру навіть після падіння зі сцени, яке трапилося під час його виступу в Player Kings у лондонському Вест-Енді. Тоді актор зламав зап'ястя і пошкодив один із хребців.

Тепер же стало відомо, що сер Ієн може знову виконати роль Ґандальфа у спін-офі серії за мотивами книг Джона Толкіна "Володар перснів: Полювання на Голлума".

В інтерв'ю для BBC Breakfast Маккеллен зазначив, що зніматиметься доти, доки "ноги, легені та розум працюватимуть". Також він хоче "взяти залишок року у відпустку".

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Нагадаємо, Маккеллен знаменитий роллю Ґандальфа у "Володарі перснів", а нова частина має вийти 2026 року.

"Ентузіазм щодо "Володаря перснів" не збирається згасати", - зазначав сер Іен в одному з інтерв'ю.

Хто такий сер Ієн Маккеллен? Сер Іен Мюррей Маккеллен - британський актор. Отримав широке визнання як майстер шекспірівського репертуару, після чого здобув світову славу завдяки участі у великобюджетних міжнародних кінопроєктах (мутант Магнето в серії фільмів "Люди Ікс", чарівник Гендальф у кінотрилогіях "Володар перснів" і "Хоббіт"). BBC стверджує, що ролі МакКеллена забезпечили йому місце серед головних англійських акторів театру і кіно. Будучи одним із провідних акторів британської сцени, Маккеллен зіграв більш ніж у 70 театральних постановках і 60 фільмах.

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