Повернення Ґандальфа: сер Ієн Маккеллен здивував заявою

Британський актор сер Ієн Маккеллен, заявив, що продовжить свою акторську кар'єру навіть після падіння зі сцени, яке трапилося під час його виступу в Player Kings у лондонському Вест-Енді. Тоді актор зламав зап'ястя і пошкодив один із хребців.
Тепер же стало відомо, що сер Ієн може знову виконати роль Ґандальфа у спін-офі серії за мотивами книг Джона Толкіна "Володар перснів: Полювання на Голлума".
В інтерв'ю для BBC Breakfast Маккеллен зазначив, що зніматиметься доти, доки "ноги, легені та розум працюватимуть". Також він хоче "взяти залишок року у відпустку".
Нагадаємо, Маккеллен знаменитий роллю Ґандальфа у "Володарі перснів", а нова частина має вийти 2026 року.
"Ентузіазм щодо "Володаря перснів" не збирається згасати", - зазначав сер Іен в одному з інтерв'ю.
Хто такий сер Ієн Маккеллен?
Сер Іен Мюррей Маккеллен - британський актор. Отримав широке визнання як майстер шекспірівського репертуару, після чого здобув світову славу завдяки участі у великобюджетних міжнародних кінопроєктах (мутант Магнето в серії фільмів "Люди Ікс", чарівник Гендальф у кінотрилогіях "Володар перснів" і "Хоббіт"). BBC стверджує, що ролі МакКеллена забезпечили йому місце серед головних англійських акторів театру і кіно. Будучи одним із провідних акторів британської сцени, Маккеллен зіграв більш ніж у 70 театральних постановках і 60 фільмах.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше зірка "Беверлі хіллз" Торі Спеллінг розповіла про останню розмову з покійною Шеннен Доерті перед смертю актриси після тривалої боротьби з онкологією.
Також рок-легенда на пенсії Оззі Осборн жорстко розкритикував Брітні Спірс за танці. Сім'я співака поспівчувала поп-діві, а сам "Князь темряви" не став пом'якшувати своє роздратування.
Вас може зацікавити:
- Популярна російська співачка-путіністка йде зі сцени
- "Всі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки
- "По-моєму, я вбилася": путіністка Лоліта покинула РФ - що трапилося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред