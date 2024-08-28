Роман Бена Аффлека і Кік Кеннеді: представник актора прокоментував ситуацію

Уже майже колишньому чоловікові Дженніфер Лопес приписують роман із відомою світською левицею.

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Бен Аффлек новини - що відомо про роман Аффлека і Кік Кеннеді / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудський актор Бен Аффлек перебуває в процесі розлучення зі співачкою, акторкою і бізнесвумен Дженніфер Лопес. Артисти разом були 2 роки. Розійшлася пара у квітні, а 20 серпня Джей Ло подала документи на розлучення.

Інсайдери повідомляють, що Лопес важко переживає розставання з коханим, тоді як Аффлек, схоже, насолоджується життям. Дедалі частіше папараці ловлять актора під час прогулянок із широкою посмішкою на обличчі.

Ба більше: низка інформаторів зазначає, що ще наприкінці весни актор повернувся до своєї колишньої подруги - Кетрін "Кік" Кеннеді, акторки та світської левиці, з якою Бен зустрічався до возз'єднання з Дженніфер.

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І якщо анонімні джерела повідомляють, що між Кік і Беном усе серйозно, офіційні представники актора роман заперечують. "Це неправда. Нічого з цього. Я не впевнений, що вони взагалі знають одне одного", - цитує менеджера Бена Аффлека видання People.

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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