Войтенко публічно прокоментував звинувачення ексдружини в домашньому насильстві

В особистих повідомленнях актор засипає Валентину Марініну погрозами і взаємними звинуваченнями.

https://glavred.net/stars/voytenko-publichno-prokommentiroval-obvineniya-eks-suprugi-v-domashnem-nasilii-10498816.html Посилання скопійоване

Костянтин Войтенко зробив публічну заяву щодо звинувачень Валентини Марініної в домашньому насильстві / колаж: Главред, фото : instagram.com/constantine.voytenco, instagram.com/valya.marinina

Українська танцівниця Валентина Марініна лише через рік після розлучення з актором Костянтином Войтенко зважилася зізнатися публіці, чому їх шлюб розпався. Жінка розповіла, що її чоловік виявився домашнім тираном, і багато років піддавав її різним формам психологічного і фізичного насильства.

Звинувачення Марініної стало швидко набирати обертів - в соціальних мережах активно поширюють її пост, в якому вона розкрила моторошні подробиці життя з Войтенко, українські знаменитості висловлюють свою думку про домашнє насильство. Лише сам Костянтин до недавнього часу зберігав мовчання. На публіці. В особистих повідомленнях він надсилав колишній дружині погрози судом, звинувачував її у брехні та висловлював сумніви в її психічному здоров'ї.

Коли це листування з подачі Валентини стало надбанням громадськості, Войтенко все ж висловив свою думку публічно. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram пост, в якому категорично заперечує всі звинувачення Марініної в домашньому насильстві, і переконано заявляє, що все це розіграно лише для того, щоб знищити його кар'єру.

відео дня

"За кілька останніх днів я отримав сотні коментарів, дзвінків та запитань. Мене звинувачують просто так без всяких доказів в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози. Я не збирався відповідати на всю брехню яка лилась на мене останні три роки, але коли зараз публічно намагаються мене знищити і зруйнувати мою карʼєру я мушу відповісти. Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату", - написав Костянтин Войтенко.

Костянтин Войтенко зробив публічну заяву щодо звинувачень Валентини Марініної в домашньому насильстві / instagram.com/constantine.voytenco

Раніше нотаріус Христина Горняк, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, розповіла про розставання з бойфрендом після 8 місяців відносин. Блогер зазначила, що дуже зла на екса.

Також стало відомо, що у чоловіка Анни Трінчер виявили психічний розлад. Співачка розбита через діагноз, але налаштована оптимістично - принаймні тепер вона зможе допомогти коханому.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.