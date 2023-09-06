Войтенко погрожує ексдружині, яка звинуватила його в домашньому насильстві

Танцівниця Валентина Марініна і актор Костянтин Войтенко розлучилися восени 2022 року. Зараз артисти ділять опіку над їх спільною дочкою Емілією.
Днями Марініна розкрила причини розставання з артистом - вона заявила, що протягом усього сімейного життя з Войтенко він застосовував до неї різні форми психологічного і фізичного насильства. Актор не робив публічних заяв щодо викривального поста колишньої дружини, проте в особистому листуванні висловив їй своє невдоволення.
Фрагменти їхнього спілкування Валентина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У відповідь на її звинувачення Войтенко почав погрожувати їй судом за наклеп. Також він дорікнув Марініну в психічній нестабільності і в тому, що ситуацію з домашнім насильством вона просто придумала.
Гнівну тираду Костянтина Войтенка танцівниця показала, як демонстрацію стилю спілкування, яку актор обрав у стосунках з нею. "Як вам така маніпуляція? А тепер уявіть - краплинами, м'яко, щодня, поступово, 6 років!" - вигукує Марініна.
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