Войтенко погрожує ексдружині, яка звинуватила його в домашньому насильстві

Актор заперечує заяву Валентини Марініної про систематичні знущання.

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Костянтин Войтенко звинуватив Валентину Марініну у брехні та погрожує судом / колаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina, instagram.com/constantine.voytenco

Танцівниця Валентина Марініна і актор Костянтин Войтенко розлучилися восени 2022 року. Зараз артисти ділять опіку над їх спільною дочкою Емілією.

Днями Марініна розкрила причини розставання з артистом - вона заявила, що протягом усього сімейного життя з Войтенко він застосовував до неї різні форми психологічного і фізичного насильства. Актор не робив публічних заяв щодо викривального поста колишньої дружини, проте в особистому листуванні висловив їй своє невдоволення.

Фрагменти їхнього спілкування Валентина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У відповідь на її звинувачення Войтенко почав погрожувати їй судом за наклеп. Також він дорікнув Марініну в психічній нестабільності і в тому, що ситуацію з домашнім насильством вона просто придумала.

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Гнівну тираду Костянтина Войтенка танцівниця показала, як демонстрацію стилю спілкування, яку актор обрав у стосунках з нею. "Як вам така маніпуляція? А тепер уявіть - краплинами, м'яко, щодня, поступово, 6 років!" - вигукує Марініна.

Костянтин Войтенко звинуватив Валентину Мариніну у брехні та погрожує судом / колаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina

Костянтин Войтенко звинуватив Валентину Мариніну у брехні та погрожує судом / колаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina

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