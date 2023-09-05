У чоловіка Анни Трінчер виявили психічний розлад

Олександр Волошин раніше вже отримував лікування через ментальні проблеми.

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Анна Трінчер розповіла про психічні проблеми Олександра Волошина / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка Анна Трінчер у своєму блозі розкриває багато інтимних аспектів свого життя. Наприклад, артистка розповіла, що ходить з чоловіком, блогером Олександром Волошиним, на сімейну терапію.

Крім того, з подачі Трінчер стало відомо, що Волошин кілька місяців тому став відвідувати психіатра, який посадив чоловіка співачки на транквілізатори. У Олександра виявили підвищену тривожність.

Проте цей діагноз викликав у блогера сумнів. Тоді він звернувся до іншого спеціаліста. Його висновок - у Волошина депресія з обсесивним розладом.

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Багатошаровий психічний розлад чоловіка, звичайно, вибив Трінчер з колії. Проте співачка рада, що тепер принаймні вона розуміє, як допомагати близькій людині боротися з недугою.

"Так, мені важко... Це мій чоловік, моя сім'я, яку я обрала і будую вже три роки, моя опора і мій затишок... Скоро річниця нашого весілля, і, як сказав церемоніймейстер, "і в горі, і в радості разом". Я впевнена, що ми все пройдемо разом", - заявляє Анна Трінчер.

Анна Трінчер розповіла про психічні проблеми Олександра Волошина / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

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