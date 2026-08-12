Копія тата: маленький син Аль Пачіно з’явився на публіці у рокерській футболці

Молодший син Аль Пачіно - рідкісний гість світської хроніки, і його рідкісні фото завжди викликають інтерес.

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Нур Альфалла та Аль Пачіно виховують сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

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Як виглядав малюк легендарного актора

Що відомо про особисте життя Аль Пачіно

Молодший син голлівудськогоактора Аль Пачіно знову привернув увагу папараці під час рідкісної прогулянки з матір'ю, продюсеркою Нур Альфалла. Майже дворічний Роман був помічений у Беверлі-Гіллз у компанії мами та няні.

Як пише The Daily Mail, малюк з'явився на публіці у футболці з логотипом рок-гурту та сірих штанях, а користувачі соцмереж одразу відзначили його вражаючу схожість із батьком. Темні кучері та виразні очі зробили дитину справжньою "міні-версією" актора.

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Фото міні-Аль Пачіно можна переглянути тут

Сам Пачіно намагається тримати молодшого сина подалі від зайвої уваги, тому такі публічні виступи трапляються вкрай рідко. Альфалла також рідко публікує фото дитини, воліючи показувати його зі спини або без обличчя.

Аль Пачіно з мамою свого молодшого сина / Фото Instagram/nooralfallah

Роман народився влітку 2023 року і став четвертою дитиною актора. Незважаючи на розставання з матір’ю хлопчика, Пачіно продовжує активно брати участь у житті сина. В одному з інтерв’ю він зазначав, що спілкування з дитиною приносить йому радість, і вони навіть разом грають на губній гармошці.

У актора також є троє дорослих дітей від попередніх стосунків, однак саме молодший син зараз залишається в центрі уваги шанувальників і преси.

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Особисте життя Аль Пачіно Незважаючи на те, що Аль Пачіно мало говорить про своє особисте життя, а частіше намагається його навіть приховати, статус голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму поважному віці. Актор ніколи не був одружений і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан, Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д’Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Хоббс, Кім Бейсінгер та ін. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс та Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

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