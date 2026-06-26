Депутат дав дозвіл: у Росії намагаються обікрасти Софію Ротару

Софію Ротару хочуть позбавити її пісень, а також ображають на найвищому рівні.

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У Росії продовжують чинити тиск на Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

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Що намагаються відібрати у Софії Ротару

Хто про це заявив

У терористичній Росії ніяк не залишають у спокої співачку Софію Ротару, яка підтримує Україну, коли йдеться про напад терориста Путіна.

Як пишуть російські пропагандисти, депутат Держдуми Віталій Мілонов пропонує віддати знамениті хіти Софії Михайлівни молодим виконавцям.

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Софія Ротару не підтримує Росію / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Це не її пісні. В основному, до речі, вони написані ще за радянських часів за рахунок бюджету Радянського Союзу. Навіть у російські часи, але все одно ми за це заплатили, тому вона не має права на ці пісні. Їй нічого не належить. Вона за гроші їх заспівала", — марить Мілонов.

Крім того, депутат почав ображати співачку.

Софія Ротару не реагує на дурні випади / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Та й плювати, а хто вона така? Вона для нас не існує як суб’єкт правовідносин. Вона якась тінь, яка там десь знаходиться", — додав він.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше легендарного американського артиста, актора та співака Лайонела Річі терміново доставили до лікарні після того, як йому стало зле на сцені, і він раптово достроково завершив свій концерт.

Раніше також популярна російська актриса Марія Порошина, яка мовчить щодо військового вторгнення терориста Путіна в Україну, потрапила до лікарні.

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Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару — радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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