Відома супермодель стала нареченою і опублікувала ніжні фото

Коротко:
- Як відреагувала сама модель на пропозицію
- Що написали їй друзі
Бразильська топ-модель Алессандра Амброзіо оголосила про заручини. На опублікованих в Instagram кадрах вона стоїть серед великих прибережних валунів, а чоловік тримає її на руках.
Про це сама знаменитість повідомила в Instagram.
Підпис під фото модель присвятила обранцю, зазначивши, що готова провести з ним не одне життя.
"Я б обрала тебе в цьому житті й у будь-якому іншому. Нехай так буде завжди, коханий мій", - написала Амброзіо.
Пост зібрав понад 1,6 тисячі реакцій і десятки коментарів від друзів та колег моделі. Засновниця ювелірного бренду Karen Sabag, чий коментар з’явився під фото, обмежилася короткими емоціями.
"Вітаю!!!!!!" - написала karensabagofficial.
Співак Рікі Мартін відреагував на новину оплесками, а користувачка millanova залишила під дописом захоплене "Вітаю!!!" з емодзі закоханих очей.
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