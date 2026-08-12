Відома супермодель стала нареченою і опублікувала ніжні фото

Бразильська супермодель опублікувала романтичні знімки зі своїм коханим і зворушливо розповіла про важливе рішення у їхніх стосунках.

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Алессандра Амброзіо отримала пропозицію руки і серця / Колаж Главред, фото Instagram/alessandraambrosio

Коротко:

Як відреагувала сама модель на пропозицію

Що написали їй друзі

Бразильська топ-модель Алессандра Амброзіо оголосила про заручини. На опублікованих в Instagram кадрах вона стоїть серед великих прибережних валунів, а чоловік тримає її на руках.

Про це сама знаменитість повідомила в Instagram.

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Підпис під фото модель присвятила обранцю, зазначивши, що готова провести з ним не одне життя.

Алессандра Амброзіо отримала обручку / Фото Instagram/alessandraambrosio

"Я б обрала тебе в цьому житті й у будь-якому іншому. Нехай так буде завжди, коханий мій", - написала Амброзіо.

Алессандра Амброзіо отримала обручку / Фото Instagram/alessandraambrosio

Пост зібрав понад 1,6 тисячі реакцій і десятки коментарів від друзів та колег моделі. Засновниця ювелірного бренду Karen Sabag, чий коментар з’явився під фото, обмежилася короткими емоціями.

Алессандра Амброзіо отримала обручку / Фото Instagram/alessandraambrosio

"Вітаю!!!!!!" - написала karensabagofficial.

Алессандра Амброзіо отримала обручку / Фото Instagram/alessandraambrosio

Співак Рікі Мартін відреагував на новину оплесками, а користувачка millanova залишила під дописом захоплене "Вітаю!!!" з емодзі закоханих очей.

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