Аліна Гросу зіткнулася з проблемою через різкі зміни сина - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Аліна Гросу розповіла про проблему
- Як виглядає доросліший Марк-Габріель
Українська співачка Аліна Гросу поділилася з шанувальниками в Instagram подробицями дорослішання свого первістка. Її синові Марку-Габріелю нещодавно виповнилося чотири місяці, проте хлопчик росте настільки стрімко, що вже приносить у життя зіркової мами приємні, але несподівані клопоти.
На опублікованому кадрі з соцмереж видно, наскільки міцним і пухкеньким виріс 4-місячний малюк. На знімку Марк-Габріель зображений у стильному блакитному комбінезоні та кепці в тон. На честь пам’ятної дати батьки підготували святковий блакитний бенто-торт зі свічкою у формі цифри "4".
Артистка зізналася, що дитина помітно випереджає стандартні параметри для свого віку. Через такі різкі зміни Марк-Габріель швидко виріс із більшості своїх речей, тому співачці доводиться повністю оновлювати його гардероб.
"Нам тут виповнилося 4 місяці. Але ми трохи переросли. Переросли одяг на 6–9 місяців… вже купуємо на 9–12", - здивовано розповіла Аліна Гросу.
За словами знаменитості, її син росте справжнім богатирем. Тепер батькам доводиться орієнтуватися не на цифри та вікові позначки в календарі, а виключно на фактичний зріст і статуру хлопчика, підбираючи йому речі, призначені для дітей, які майже втричі старші за нього.
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Про персону: Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
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