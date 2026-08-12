Аліна Гросу зіткнулася з проблемою через різкі зміни сина - деталі

Співачка розповіла про те, як дорослішає її первісток.

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Як росте син Аліни Гросу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

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Аліна Гросу розповіла про проблему

Як виглядає доросліший Марк-Габріель

Українська співачка Аліна Гросу поділилася з шанувальниками в Instagram подробицями дорослішання свого первістка. Її синові Марку-Габріелю нещодавно виповнилося чотири місяці, проте хлопчик росте настільки стрімко, що вже приносить у життя зіркової мами приємні, але несподівані клопоти.

На опублікованому кадрі з соцмереж видно, наскільки міцним і пухкеньким виріс 4-місячний малюк. На знімку Марк-Габріель зображений у стильному блакитному комбінезоні та кепці в тон. На честь пам’ятної дати батьки підготували святковий блакитний бенто-торт зі свічкою у формі цифри "4".

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Марк Габріель - син Аліни Гросу / скрін з відео

Артистка зізналася, що дитина помітно випереджає стандартні параметри для свого віку. Через такі різкі зміни Марк-Габріель швидко виріс із більшості своїх речей, тому співачці доводиться повністю оновлювати його гардероб.

"Нам тут виповнилося 4 місяці. Але ми трохи переросли. Переросли одяг на 6–9 місяців… вже купуємо на 9–12", - здивовано розповіла Аліна Гросу.

Як виглядає син Аліни Гросу / скрін з відео

За словами знаменитості, її син росте справжнім богатирем. Тепер батькам доводиться орієнтуватися не на цифри та вікові позначки в календарі, а виключно на фактичний зріст і статуру хлопчика, підбираючи йому речі, призначені для дітей, які майже втричі старші за нього.

Аліна Гросу, інфографіка / Інфографіка: Главред

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