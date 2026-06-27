"Поки Софія Ротару не виступає": артистка прийняла важливе рішення

На концерті "Музичної платформи" співачка виконала легендарну пісню Софії Ротару.

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Софія Ротару та Ауріка Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, Ауріка Ротару

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Ауріка Ротару виконала пісню Софії Ротару

Чому вона це зробила

Відома українська співачка Ауріка Ротару вийшла на сцену "Музичної платформи" і виконала легендарний хіт своєї зіркової сестри Софії Ротару. Відео з виступом артистки з'явилося в Instagram "Сцена подій".

Ротару обрала для свого виступу на заході пісню з репертуару легендарної співачки, яку знають усі українці. Ауріка вийшла на сцену й виконала "Червону руту" авторства Володимира Івасюка.

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Софія Ротару — сестра Ауріки Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Поки Софія Ротару не виступає, її сестра виконала легендарну "Червону руту", — повідомили свідки події.

Сама Ауріка пояснила своє рішення виконати пісню сестри бажанням подарувати українцям світло і тепло єднання. Шанувальники відзначили, наскільки схожі зіркові родички, — здається, що їх відрізняє лише колір волосся.

Ауріка Ротару — Музична платформа / фото: instagram.com, Ауріка Ротару

"Сьогодні на святі музики з великою радістю заспівала легендарну "Червону руту". Це пісня, яка протягом багатьох років дарує тепло, світло та об’єднує українців", — зазначила Ротару.

Ауріка Ротару / інфографіка: Главред

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Про персону: Ауріка Ротару Ауріка Ротару — українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.

Співочу кар'єру розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.

Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, а потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).

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