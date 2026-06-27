"Поки Софія Ротару не виступає": артистка прийняла важливе рішення

Ви дізнаєтеся:
- Ауріка Ротару виконала пісню Софії Ротару
- Чому вона це зробила
Відома українська співачка Ауріка Ротару вийшла на сцену "Музичної платформи" і виконала легендарний хіт своєї зіркової сестри Софії Ротару. Відео з виступом артистки з'явилося в Instagram "Сцена подій".
Ротару обрала для свого виступу на заході пісню з репертуару легендарної співачки, яку знають усі українці. Ауріка вийшла на сцену й виконала "Червону руту" авторства Володимира Івасюка.
"Поки Софія Ротару не виступає, її сестра виконала легендарну "Червону руту", — повідомили свідки події.
Сама Ауріка пояснила своє рішення виконати пісню сестри бажанням подарувати українцям світло і тепло єднання. Шанувальники відзначили, наскільки схожі зіркові родички, — здається, що їх відрізняє лише колір волосся.
"Сьогодні на святі музики з великою радістю заспівала легендарну "Червону руту". Це пісня, яка протягом багатьох років дарує тепло, світло та об’єднує українців", — зазначила Ротару.
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Про персону: Ауріка Ротару
Ауріка Ротару — українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.
Співочу кар'єру розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.
Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, а потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).
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