"Баба Галя" з обвислим тілом: чоловік Корольової став старим дідом

Тарзана, прихильника Путіна, висміяли в мережі його співвітчизники.

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Тарзан більше не стриптизер, а пенсіонерка / колаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Коротко:

Як зараз виглядає путініст Тарзан

Як його назвали в коментарях

Чоловік колишньої української співачки Наташі Корольової, Тарзан, який підтримує військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, став схожим на облуплену стару бабу.

Про це написали самі російські пропагандисти.

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Причиною справедливої критики на адресу окупанта стало його останнє фото, де він дійсно виглядає обвішаним дідусем із обвислими грудьми.

Путініст-стриптизер уже не той / Фото ЕП

Добрі росіяни почали писати путіністу правду. "Схожий на бабу Галю"; "Тарзан уже не той"; "Не всі схожі на бабусь"; "Ля ти, діду"; "Мені Тарзан став нагадувати Леонтьєва, мабуть, того самого пластичного хірурга"; "Блін, думала, це маска, яка старить обличчя", - висловилися інтернет-користувачі.

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Про особу: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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