Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

Попри повернення високих температур вдень, вночі атмосфера постачатиме українцям приємну прохолоду.

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Прогноз погоди в Україні 13-17 серпня / фото: УНІАН

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Коли в Україну повернеться спека

Чи будуть у найближчі дні в Україні дощі

Погода в Україні завтра, 13 серпня, буде комфортною. Свіжа повітряна маса, яка зайшла в тил холодного атмосферного фронту, що практично не дав ніякого дощу, радуватиме українців увесь тиждень.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, з 13 по 15 серпня в Україні денні температури будуть коливатися в межах +22+26 градусів. Але вже 16-17 серпня в усі області країни повернеться спека.

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Погода в Україні 13 серпня / фото: скріншот з meteoprog

"Проте вночі серпень має значно нижчі градуси, атмосфера постачатиме приємну прохолоду", - зауважила синоптик.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Діденко додала, що опадів в Україні у найближчі дні не буде, бо над країною зависає антициклон.

Погода в Києві

У четвер у столиці очікується суха та сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +22+25 градусів до кінця тижня. В неділю, 16 серпня у Києві потепліє до +28 градусів, а з понеділка відновиться спека.

Погода в Києві 13 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні до кінця тижня

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на початку другої декади серпня очікується підвищення атмосферного тиску та стабілізація погодних умов у більшості областей.

Опадів буде небагато, а їхня інтенсивність виявиться переважно невеликою. Температурний фон очікується істотно нижчим, ніж минулого тижня. Але до кінця поточного тижня спека знову прийде в Україну.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 серпня на територію України почне впливати холодний атмосферний фронт, через що спека помітно ослабне, температура опуститься до +21+26 градусів.

Раніше повідомлялося, що найближчими вихідними в Україну знову повернеться спека до +30+34 градусів. Однак у нічний період доби температура повітря буде значно нижчою.

Напередодні повідомлялося, що серпень 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середня місячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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