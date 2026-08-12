Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україну повернеться спека
- Чи будуть у найближчі дні в Україні дощі
Погода в Україні завтра, 13 серпня, буде комфортною. Свіжа повітряна маса, яка зайшла в тил холодного атмосферного фронту, що практично не дав ніякого дощу, радуватиме українців увесь тиждень.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, з 13 по 15 серпня в Україні денні температури будуть коливатися в межах +22+26 градусів. Але вже 16-17 серпня в усі області країни повернеться спека.
"Проте вночі серпень має значно нижчі градуси, атмосфера постачатиме приємну прохолоду", - зауважила синоптик.
Діденко додала, що опадів в Україні у найближчі дні не буде, бо над країною зависає антициклон.
Погода в Києві
У четвер у столиці очікується суха та сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +22+25 градусів до кінця тижня. В неділю, 16 серпня у Києві потепліє до +28 градусів, а з понеділка відновиться спека.
Як зміниться погода в Україні до кінця тижня
Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на початку другої декади серпня очікується підвищення атмосферного тиску та стабілізація погодних умов у більшості областей.
Опадів буде небагато, а їхня інтенсивність виявиться переважно невеликою. Температурний фон очікується істотно нижчим, ніж минулого тижня. Але до кінця поточного тижня спека знову прийде в Україну.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 12 серпня на територію України почне впливати холодний атмосферний фронт, через що спека помітно ослабне, температура опуститься до +21+26 градусів.
Раніше повідомлялося, що найближчими вихідними в Україну знову повернеться спека до +30+34 градусів. Однак у нічний період доби температура повітря буде значно нижчою.
Напередодні повідомлялося, що серпень 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середня місячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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