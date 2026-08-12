Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

Анна Косик
12 серпня 2026, 11:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Попри повернення високих температур вдень, вночі атмосфера постачатиме українцям приємну прохолоду.
Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату
Прогноз погоди в Україні 13-17 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну повернеться спека
  • Чи будуть у найближчі дні в Україні дощі

Погода в Україні завтра, 13 серпня, буде комфортною. Свіжа повітряна маса, яка зайшла в тил холодного атмосферного фронту, що практично не дав ніякого дощу, радуватиме українців увесь тиждень.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, з 13 по 15 серпня в Україні денні температури будуть коливатися в межах +22+26 градусів. Але вже 16-17 серпня в усі області країни повернеться спека.

відео дня
погода в украине 13 августа
Погода в Україні 13 серпня / фото: скріншот з meteoprog

"Проте вночі серпень має значно нижчі градуси, атмосфера постачатиме приємну прохолоду", - зауважила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Діденко додала, що опадів в Україні у найближчі дні не буде, бо над країною зависає антициклон.

Погода в Києві

У четвер у столиці очікується суха та сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +22+25 градусів до кінця тижня. В неділю, 16 серпня у Києві потепліє до +28 градусів, а з понеділка відновиться спека.

погода в киеве 13 августа
Погода в Києві 13 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні до кінця тижня

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, на початку другої декади серпня очікується підвищення атмосферного тиску та стабілізація погодних умов у більшості областей.

Опадів буде небагато, а їхня інтенсивність виявиться переважно невеликою. Температурний фон очікується істотно нижчим, ніж минулого тижня. Але до кінця поточного тижня спека знову прийде в Україну.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 серпня на територію України почне впливати холодний атмосферний фронт, через що спека помітно ослабне, температура опуститься до +21+26 градусів.

Раніше повідомлялося, що найближчими вихідними в Україну знову повернеться спека до +30+34 градусів. Однак у нічний період доби температура повітря буде значно нижчою.

Напередодні повідомлялося, що серпень 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середня місячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на тиждень Погода Київ погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

13:20Війна
Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - Зеленський

Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - Зеленський

12:00Війна
Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

11:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Фатальний рік уже наближається: загублений лист вченого "передбачив" майбутнє

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Українців закликали засипати в унітаз трохи прального порошку: для чого це потрібно

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Рушники стануть як нові: один простий трюк швидко поверне м’якість і свіжість

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

Успіх уже близько: які знаки зодіаку скоро отримають заслужену винагороду

Як влітку зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими декілька тижнів - лайфхак

Як влітку зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими декілька тижнів - лайфхак

Останні новини

15:13

Відповідь знають одиниці: як українською сказати "попрыгунчик"

14:41

Онук Ротару продемонстрував свої тренування та атлетичну фігуру

14:32

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей між лисицями за 15 секунд

14:30

Аліна Гросу зіткнулася з проблемою через різкі зміни сина - деталі

14:30

Від податкових пільг до доступних кредитів: Терехов представив план підтримки бізнесу

Путін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФПутін припустився фатальної помилки: Преображенський — про виключення партії «Яблуко» з виборів до Держдуми РФ
14:24

Ріанна показала всіх трьох дітей разом: як вони виглядають

14:09

Яєчня вийде набагато смачнішою: який продукт додати замість молока

14:04

Новий сезон "Голосу країни" буде доступний на Netflix одночасно з ефіром на 1+1 Україна

13:56

До +15°C у квартирах: киян попередили про складну ситуацію з опаленням взимку

Реклама
13:36

"Ногами забиває": дружина відомого ведучого показала тіло у синцях

13:28

Гороскоп Таро на завтра, 13 серпня: Овнам — діяти, Близнюкам — новини

13:20

РФ зібрала понад 6000 БПЛА і готує нову масовану атаку по Україні - ГУР

13:18

Що означає красиве українське слово "леліяти": справжнє значення знають одиниці

13:11

Копія тата: маленький син Аль Пачіно з’явився на публіці у рокерській футболці

12:44

Відро з водою не потрібне: як ідеально відмити підлогу від пилу та бруду

12:40

Навіщо залишати кавову гущу на терасі: трюк допоможе вирішити поширену проблему

12:36

Чоловіка Тодоренко перекосило: дітей більше не буде

12:00

Україна провела унікальну операцію проти флоту РФ у Новоросійську - ЗеленськийВідео

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 13 серпня: Кроликам - хаос, Тиграм - закоханість

11:53

"Баба Галя" з обвислим тілом: чоловік Корольової став старим дідом

Реклама
11:51

Рис виходить в рази смачнішим і ароматнішим: що шеф-кухарі додають під час варіння

11:50

Павуки в будинку: чому восени їх стає більше і як їх позбутися

11:40

Нова хвиля пекельної спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

11:39

Українцям радять надягати пакет на віник перед прибиранням: навіщоВідео

11:20

"Ми що, в концтаборі?": Полякова отримала жорстку відповідь після скандальних заявВідео

11:18

Відома супермодель стала нареченою і опублікувала ніжні фото

11:08

Навіть застарілий жир на витяжці розчиниться на очах: секретний домашній трюк

11:02

Серія потужних вибухів у столиці: РФ атакує Київ та область дронами

10:57

Як поєднали Григорія Бакланова та Дмитра Вівчарюка: що відбувалося за лаштунками нового серіалу 2+2 "Таксі для опера"

10:42

Мариновані помідори черрі: смачний рецепт за кілька хвилин без стерилізації

10:41

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

10:40

10 речей, які знадобляться, щоб стати бʼюті-блогером новини компанії

10:36

Хрусткі кабачки без зайвої олії: у чому обваляти їх замість борошна і сухарів

10:20

Як назвати доньку в 2026 році: наймилозвучніші українські імена

09:55

"Перебуваю у стосунках": Сеітаблаєв розповів про нове кохання

09:47

Гороскоп на завтра, 13 серпня: Ракам - сварка, Стрільцям - винагорода

09:44

"Бусифікація" по-російськи: чоловіків забирають з вулиць і змушують йти на війну з Україною

09:33

У Путіна з'явився новий план: ЗМІ заявили про початок небезпечного етапу війни

08:52

Смачніший, ніж "Цезар": рецепт легкого салату з куркою за 20 хвилин

08:32

"Він може надірватись": Андрусів дав прогноз діям Путіна у війніПогляд

Реклама
08:24

Севастополь зазнав масованої атаки дронів: спалахнули потужні пожежі

08:16

Росію охоплюють антивоєнні настрої, Кремль боїться бунту: на що пішов Путін

07:24

Новоросійськ всю ніч перебував під обстрілом: ЗСУ намагалися зірвати запуск ракет по УкраїніВідео

06:42

РФ атакувала Запоріжжя: у "Епіцентрі" спалахнула потужна пожежа, 1200 споживачів без світлаФотоВідео

05:55

Бандерас зробив несподіване зізнання про інфаркт: "Смерть підбирається близько"

05:11

Аж ніяк не "шахмати": як правильно назвати популярну гру українською

04:29

Смажені баклажани вийдуть як у ресторані: секрет усього в одному інгредієнті

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки в чайному саду за 35 с

03:45

Сонячне затемнення несе серйозну загрозу: попередження про фатальну помилку

03:25

Занедбаний куточок саду: як перетворити мотлох на квітучу клумбу

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти