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Серія потужних вибухів у столиці: РФ атакує Київ та область дронами

Анна Косик
12 серпня 2026, 11:02оновлено 12 серпня, 13:58
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Росіяни поцілили по Броварському району Київської області. В ОВА розповіли про наслідки.
Серія потужних вибухів у столиці: РФ атакує Київ та область дронами
Великий стовп диму піднявся на Київщині після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/trybunabrovary

Коротко:

  • В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки реактивних БпЛА
  • На Київщині прогриміли вибухи
  • Внаслідок атаки виникла пожежа у Київській області

Країна-агресорка Росія вдень 12 серпня атакувала Україну реактивними дронами. Про рух групи ворожих безпілотників Повітряні Сили повідомили близько 09:30.

Росіяни намагалися атакувати дронами Київ та Київську область. Через кілька хвилин після оголошення тривоги на Київщині повідомили про масштабну пожежу в районі Броварів.

відео дня

Атаку РФ на Київщину підтвердив керівник ОВА Тимур Ткаченко. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель.

"На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - додав він.

Серія потужних вибухів у столиці: РФ атакує Київ та область дронами
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки на Київщину:

Близько 12:53 в Києві та низці областей повторно оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Мер столиці Віталій Кличко о 13:08 повідомив про роботу сил ППО по ворожих дронах.

Станом на 13:53 відомо, що у Дарницькому районі, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає, екстрені служби прямують на місце.

Росія готує нову хвилю ударів по Україні

Главред писав, що за словами заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького, російські удари спрямовані на ширший перелік об'єктів, ніж лише оборонні підприємства. Першою категорією залишається оборонно-промисловий комплекс. Друга - логістика, зокрема залізниця, порти та судноплавство.

Серія потужних вибухів у столиці: РФ атакує Київ та область дронами
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Окрему увагу Росія приділяє енергетичним об'єктам, від яких залежить функціонування логістики та портової інфраструктури. Також удари можуть використовуватися для створення паніки та дестабілізації. Саме тому під загрозою можуть опинятися об'єкти цивільного сектору, які не мають безпосереднього військового значення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, РФ може готувати нові масовані удари по Україні, тому усім слід реагувати на сигнали про повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ оновили формат щоденних зведень про повітряні атаки країни-агресорки Росії. Тепер українські військові не розкривають публічно точну кількість ракет, які російська армія застосовує під час обстрілів.

Напередодні стало відомо, що 11 серпня ворог завдав масованого удару по Запоріжжю. По місту наносилися удари КАБами, балістичними ракетами та дронами-камікадзе.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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