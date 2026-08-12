"Бусифікація" по-російськи: чоловіків забирають з вулиць і змушують йти на війну з Україною

У російському Омську сталося кілька інцидентів, пов’язаних із примусовою мобілізацією.

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У Росії чоловіків змушують підписувати контракти з Міністерством оборони РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

В Омську чоловіків затримують на вулицях і везуть до пунктів відбору

Приводом стають дрібні штрафи

Затриманих змушують підписувати контракт з Міноборони РФ

У країні-агресорі РФ почали застосовувати нову практику залучення громадян до служби в армії. Зокрема, в Омську зафіксовано випадки затримання чоловіків на вулицях або на роботі з подальшим примусом підписати контракт з Міноборони Росії.

Один із останніх випадків стався 8 серпня. За даними видання "Осторожно, новости", 31-річний мешканець Омська Дмитро С. сидів на лавці з пляшкою пива, коли до нього під’їхали кілька чоловіків у цивільному одязі. За словами сестри, вони схопили чоловіка й відвезли його. Родичі стверджують, що приводом нібито став штраф за розпивання алкоголю.

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Пізніше з’ясувалося, що Дмитро перебуває в пункті відбору "Сіріус 55". За словами самого чоловіка, там його змусили підписати контракт. Родичі стверджують, що на нього чинився психологічний тиск.

"Йому оформили документи, банківські картки. Силоміць змусили підписати контракт", - розповіли близькі. Вони також зазначили, що паспорт і військовий квиток Дмитра залишалися вдома, а сам він офіційно працював і був одружений.

Ще один подібний випадок, за даними "Осторожно, новости", стався 10 серпня. 55-річного Каната С., батька чотирьох дітей, родичі виявили в тому ж пункті відбору після того, як він зник під час роботи двірником.

За словами дружини, Канат сів у машину з невідомими чоловіками, сказавши синові, що поїде у справах. Наступного дня родичі разом із роботодавцем знайшли його в пункті відбору "Сіріус 55". Там дружині заявили, що чоловік нібито добровільно підписав контракт.

Жінка звернулася до поліції. Їй також повідомили, що контракт було підписано добровільно і Канат прямує на навчання до Югри. Вже перебуваючи в поїзді, чоловік зміг зв’язатися з родиною і заявив, що "нічого не підписував" і що в нього забрали телефон.

Раніше в Омську повідомляли ще про один подібний випадок. Як пише Омське громадянське об’єднання, 19 липня поліцейські затримали чоловіка, який повертався з роботи в стані легкого алкогольного сп’яніння. За словами його сина, чоловіка доставили до відділку нібито для встановлення особи, але потім почали змушувати підписати контракт і вирушити на війну проти України.

Родичі стверджували, що на нього чинили фізичний та психологічний тиск, зокрема били та ставили стілець на ногу. Чоловік відмовився підписувати контракт і провів у відділі майже дві доби. Його відпустили після того, як родичі заявили про його зникнення.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як писав Главред, кілька джерел у федеральних і регіональних органах влади, а також у керівництві однієї з опозиційних фракцій у Держдумі не виключають, що після виборів у Росії може бути офіційно введено воєнний стан або його елементи. Як пишуть російські ЗМІ, такий варіант підтримують деякі силовики.

"Деякі силовики вже давно вважають, що треба перестати "кокетувати" з населенням і "воювати всією країною. Тригером може стати серйозний провал на фронті або у наборі людей до військ", - припустив один із співрозмовників "Верстки".

Російський диктатор Володимир Путін планує провести мобілізацію в РФ і розраховує призвати від 300 до 500 тисяч осіб. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Sky News.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада продовжує створювати передумови для можливого оголошення мобілізації й водночас готується до ймовірних внутрішніх заворушень.

Путін може мобілізувати будь-яку кількість людей: думка експерта

Кремлю немає необхідності оголошувати загальну мобілізацію, оскільки чинний указ про так звану часткову мобілізацію досі дозволяє набирати необхідну кількість людей. Про це заявила в інтерв’ю Главред секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

"Багато хто говорить про загальну мобілізацію. Але я в неї не вірю, бо технічно владі це не потрібно. Той самий указ про так звану часткову мобілізацію, який Путін підписав у вересні 2022 року, досі не скасовано. А формулювання там настільки "гумові", що його цілком вистачає для мобілізації будь-якої кількості людей", - заявила вона.

Курносова також вважає, що випадки примусового призову, які фіксуються в окремих регіонах Росії, можуть бути перевіркою реакції суспільства на подальше посилення мобілізаційних заходів.

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