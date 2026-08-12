"Ногами забиває": дружина відомого ведучого показала тіло у синцях

Колишня дружина В'ячеслава Гармаша готується до суду з колишнім чоловіком.

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В'ячеслав Гармаш - розлучення / колаж: Главред, скріншот із відео; instagram.com, look.and.see.show

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У чому режисерка Яся Гармаш звинувачує ведучого програми "У пошуках істини"

Які подробиці про особисте життя В'ячеслава Гармаша стали відомі

Режисерка Яся Гармаш вперше публічно розповіла про кошмар, який пережила у шлюбі з відомим телеведучим В'ячеславом Гармашем, знаним за проектом "У пошуках істини". У своєму Threads дівчина опублікувала фотографії тіла в синцях і заявила про розлучення зі знаменитістю.

За словами Гармаш, вона тривалий час мовчала через страх перед публічністю та статусом колишнього чоловіка, проте зараз наважилася розповісти правду і вже готується до судового розгляду.

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"Я готуюся до суду з колишнім чоловіком. Він відома людина в Україні, і саме тому мені особливо довго було страшно говорити вголос про те, що відбувалося за зачиненими дверима. На цій фотографії - не якась історія з інтернету. Це я. Життя, про яке я мовчала. І жінка, в якій я поступово перестала впізнавати себе", - написала Яся.

Заява Ясі Гармаш / скрін з Threads

На підтвердження своїх слів Яся опублікувала фотографії зі слідами фізичного насильства на руках і ногах. Жінка заявила, що популярний ведучий покинув її з дітьми в Нідерландах, куди сім’я виїхала після початку повномасштабного вторгнення.

"Я хочу, щоб усе таємне стало явним і всі маски були зняті. Втративши весь контроль, він залишив мене та дітей у Нідерландах і будує нове життя дуже далеко", - зізналася Яся.

Дружина В’ячеслава Гармаша показала сліди побоїв / скрін з Threads

Коли в коментарях один із користувачів дорікнув режисерці, що вона "вкрала його дітей", Яся емоційно відповіла й прямо заявила про жорстоке фізичне насильство та побиття:

"Як саме я їх вкрала? Я взагалі нічого не розумію. Я повезла дітей із собою додому, щоб розлучитися, бо Слава не може сам доглядати за ними. Як я можу залишити дітей людині, яка ногами забиває матір цих дітей, і вони тижнями дивляться на ці синці. Про що ти пишеш, чоловіче! Ну поясни хоч щось!" - підсумувала екс-дружина Гармаша.

Дружина В’ячеслава Гармаша звинуватила його в насильстві / скрін з Threads

Після того як Яся Гармаш оприлюднила цю історію, у коментарях з’явилися й інші колишні дівчата ведучого. Зокрема, користувачка під ніком Дар’я Кветкіна розповіла, що В’ячеслав регулярно користувався фінансовим становищем своїх партнерок, зраджував і маніпулював, а також страждав від клептоманії.

"Зі мною він почав зустрічатися, коли просто попросив дівчину пожити окремо. Вона за нього платила рік, жили на її зарплату. А йому потрібно було розібратися в собі. І тут з’явилася я. З дружиною теж дуже дивно розійшлися, про Аню я взагалі мовчу. У нього була клептоманія, і він розповідав мені, де розкрав гроші. І думав, що я його підтримаю. Але минуло 10 років, а я досі в шоці від того, що це було", - заявила Дар’я.

Колишня дівчина ведучого висловилася про стосунки з ним / скрін з Threads

Під час повномасштабного вторгнення шоумен виїхав із сім’єю за кордон, а зараз, за наявною інформацією, мешкає у США, де продовжує працювати у сфері медіа.

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Про персону: В'ячеслав Гармаш В'ячеслав Гармаш - український телеведучий і мандрівник. За його плечима - подорожі автостопом Європою, робота на провідному українському телеканалі, а також досвід ведення популярної програми "У пошуках істини".

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