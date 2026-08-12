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Чоловіка Тодоренко перекосило: дітей більше не буде

Олена Кюпелі
12 серпня 2026, 12:36
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Влад Топалов не перестає дивувати своїми витівками, про які всі говорять.
Регіна Тодоренко, Влад Топалов
Регіна Тодоренко та Влад Топалов - батьки трьох дітей / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Коротко:

  • Що зробив чоловік Тодоренко
  • Як це вплине на їхнє життя

Чоловік "зрадниці" Регіни Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, Влад Топалов, вирішив, що більше не хоче дітей.

Як пишуть російські пропагандисти, Топалов увійшов у крижану ванну своєю безпосередньою гідністю, завдяки якій Тодоренко тепер є багатодітною матір’ю.

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Влад Топалов та його експерименти
Влад Топалов і його експерименти / Скріншот Telegram

У соціальних мережах почали писати, що він таким чином зважився на "вазектомію" і збирається собі все відморозити, щоб більше не народжувати.

У РФ взяли коментар у лікаря загальної практики Лариси Алексєєвої. Одним із головних ризиків вона назвала можливу втрату репродуктивної функції.

Влад Топалов та його експерименти
Влад Топалов і його експерименти / Скріншот Telegram

"Розумієте, тут можна собі відморозити, як кажуть у народі, одне місце. І все, дітей більше мати не вийде. Ось у чому головна проблема, - заявила фахівчиня. - А якщо серйозно, то для чоловіків, які не підготовлені до моржування, ризик отримати проблеми з сечостатевою системою під час занурення в крижану воду подвоюється".

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Про особу: Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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