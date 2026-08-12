Магнітна буря вдарить з новою силою: коли на Землі почнеться геомагнітний шторм

Дослідники спрогнозували, коли почнеться наступний шторм.

https://glavred.net/synoptic/magnitnaya-burya-udarit-s-novoy-siloy-kogda-na-zemle-nachnetsya-geomagnitnyy-shtorm-10787867.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур / фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде геомагнітна активність у найближчі дні

Якої сили очікується магнітна буря

11 серпня Землю атакувала магнітна буря. Однак вона була короткочасною. Вже сьогодні, 12 серпня, геомагнітна активність знизилася. Однак на порозі новий геомагнітний шторм.

Про це свідчать дані Британської геологічної служби. Магнітна буря G1, попередньо, має початися 14-15 серпня.

відео дня

Магнітна буря 12-15 серпня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3.9, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також низький. А ось сонячний спалах відповідає жовтому рівню С1.

13 серпня К-індекс очікується ще нижчий - 2, а 14 серпня, напередодні магнітної бурі, підвищиться до 3,7.

Магнітна буря 12-14 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

Читайте також:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред