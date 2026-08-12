Бандерас зробив несподіване зізнання про інфаркт: "Смерть підбирається близько"

65-річний актор зізнався, що перенесений інфаркт змусив його переглянути своє ставлення до життя.

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Антоніо Бандерас - інфаркт / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як пережитий серцевий напад змінив життя Антоніо Бандераса

Хто врятував життя акторові під час нападу у 2017 році

Знаменитий іспанський актор Антоніо Бандерас відверто розповів про переломний момент у своєму житті - важкий серцевий напад. Знаменитість зробив несподівану заяву журналу People, що пережита хвороба стала найкращим досвідом у його житті.

Напад застав Бандераса в його будинку в графстві Суррей, Велика Британія. Першу допомогу артисту надала його кохана Ніколь Кімпель - вона вчасно дала йому аспірин до приїзду медиків. Актора терміново доставили до лікарні, де хірурги провели операцію та встановили три стенти в артерії.

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Антоніо Бандерас - чому виїхав із США / фото: ua.depositphotos.com

"Мій серцевий напад - це найкраще, що траплялося зі мною в житті. Це було так, ніби хтось надів на мене окуляри, щоб я нарешті побачив реальність, якої раніше не помічав", - поділився Бандерас.

Саме після проблем зі здоров’ям Бандерас усвідомив, що більше не хоче жити в США. У Лос-Анджелесі він провів багато років поруч із колишньою дружиною Мелані Гріффіт та дітьми - дочкою Стеллою, а також прийомними дітьми Дакотою Джонсон та Олександром Бауером. Пережитий інфаркт змусив його остаточно зрозуміти, де його справжній дім.

Як живе Антоніо Бандерас після інфаркту / скрін з відео

"Ти завжди тримаєш у голові думку, що колись помреш. Але коли смерть підкрадається так близько, це стає неймовірно чітким нагадуванням про те, як нерозумно витрачати час на речі, що не заслуговують на увагу", - висловився актор.

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Про персону: Антоніо Бандерас Антоніо Бандерас (повне ім'я - Хосе Антоніо Домінгес Бандера) - актор, кінорежисер, продюсер і співак, який став першою іспанською зіркою, що здобула широке визнання в Голлівуді. Довгий час утримував статус світового секс-символу і прославився ролями харизматичних, пристрасних і мужніх героїв. Близько 20 років перебував у шлюбі з голлівудською актрисою Мелані Гріффіт, у них є спільна дочка Стелла. В останні роки, перенісши у 2017 році інфаркт, актор переглянув свої пріоритети. Він повернувся до рідної Малаги, де відкрив власний музичний театр Teatro del Soho, активно займається режисурою, виноробством, ресторанним бізнесом та випускає іменну парфумерію.

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