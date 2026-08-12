Севастополь зазнав масованої атаки дронів: спалахнули потужні пожежі

Російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників.

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Севастополь атакували дрони - після ударів спалахнули дві пожежі / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, УНІАН

Коротко:

Севастополь зазнав масованої атаки дронів

Місцевий гауляйтер заявив про знищення понад 30 БПЛА

У Балаклаві зафіксували дві великі пожежі

У ніч на 12 серпня окупаційна влада Севастополя заявила про масовану атаку дронів. Російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників. Виникли пожежі.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв близько третьої години ночі написав у Telegram про "особливо активну роботу в Балаклавському районі". Він заявив, що "вже збито понад 30 БПЛА".

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Моніторингова група Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки повідомила, що після нічної атаки в Севастополі зафіксовано дві великі пожежі.

Перша пожежа - біля транспортної розв’язки поблизу села Первомайське під Балаклавою, де розташований міст над залізницею. Друга - біля пляжу "Васілі" під Балаклавою.

Третя подія - це пожежа в урочищі "Інжир", яку вчора вже загасили.

Після нічної атаки в Севастополі спалахнули дві великі пожежі / t.me/Crimeanwind

Атака на Новоросійськ - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 12 серпня Новоросійськ у Краснодарському краї всю ніч перебував під масованою атакою. Після ударів у місті зафіксовано численні пожежі та руйнування. Монітори повідомляють про "удари" по портовій інфраструктурі, зокрема - по нафтових і зернових об’єктах.

За наявною інформацією, головною метою атаки могла бути спроба зірвати підготовку росіян до запуску крилатих ракет саме з району Новоросійська. Про можливий обстріл українських міст у найближчі дні попереджали й раніше - і нинішня активність Сил оборони може бути прямою відповіддю на ці плани.

Операції Сил оборони в Криму

Оператори спецпідрозділу Головного управління Міноборони України "Group 13" знищили у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" орієнтовною вартістю 15 мільйонів доларів, а також військовий кран загарбників.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Спецпризначенці вразили машину управління, що входить до складу комплексу РЛС "Подлет", а також ворожу систему розпізнавання "свій - чужий" - радіолокаційний запитувач (РЛЗ) "Пароль-4".

Сили оборони України в ніч на 1 серпня завдали удару по складу морських безпілотних катерів РФ у тимчасово окупованому Криму, вивели з ладу два залізничні мости та завдали удару по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту в Севастополі.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Криму можуть збільшитися в 7 разів - Мадяр

Сили безпілотних систем могли б діяти проти військових цілей в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби засоби від західних партнерів надходили своєчасно. Про це в інтерв’ю AP заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Атаки на об’єкти на окупованому півострові командувач називає лише першим етапом ширшої кампанії.

"Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни", - підкреслив Бровді.

За його словами, забезпечення підрозділу технікою для повноцінної роботи в цьому напрямку становить лише 14% від потреби, і вузьке місце тут не в українській промисловості.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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