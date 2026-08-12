Ріанна показала всіх трьох дітей разом: як вони виглядають

Співачка повернулася з дітьми на рідний Барбадос і опублікувала архівне фото на тлі таблички "Rihanna Drive".

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Asap Rocky та Ріанна - батьки багатьох дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Куди привезла дітей Ріанна

Як виглядали її сини та донька

Легендарна барбадоська співачка Ріанна, яка не так давно втретє стала мамою разом зі своїм партнером A$AP Rocky, поділилася у своєму Instagram кадром, на який шанувальники чекали давно - на ньому вперше разом опинилися всі троє її дітей: старші сини RZA і Riot Rose, а також молодша донька, яка народилася цього року.

Ріанна привезла своїх малюків на батьківщину / Фото Instagram/badgalriri

На фото співачка сидить навпочіпки, обіймаючи дітей, на дитячому майданчику в рідному Барбадосі - поруч із табличкою "Rihanna Drive", названою на її честь. Хлопчики одягнені просто, як для літа, а молодша донька - у яскраво-червоному комбінезоні.

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Ріанна привезла своїх малюків на батьківщину / Фото Instagram/badgalriri

У підписі до допису артистка зізналася, що переживає суперечливі почуття, повертаючись на батьківщину вже в ролі мами трьох дітей:

"В одну хвилину я відчуваю себе тією дитиною з Вестбері… а в наступну вже привожу своїх дітей назад на "Rihanna Drive". Дивно, як влаштоване життя. І вся слава завжди й назавжди належатиме всемогутньому творцеві", - написала зірка.

Ріанна привезла своїх малюків на батьківщину / Фото Instagram/badgalriri

Допис уже зібрав майже 4 мільйони лайків і понад 26 тисяч коментарів - фанати в захваті від того, що зірка нарешті показала всіх своїх дітей в одному кадрі.

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Про особу: Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, актриса, музичний продюсер, модний дизайнер і філантроп. За даними Вікіпедії, Ріанна є однією з найбільш продаваних артисток усіх часів завдяки продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона - наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 премій "Греммі".

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