"Перебуваю у стосунках": Сеітаблаєв розповів про нове кохання

53-річний режисер розповів про подробиці свого особистого життя.

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Ахтем Сеітаблаєв - новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ахтем Сеїтаблаєв; скріншот із відео

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Що Ахтем Сеітаблаєв розповів про свої нові стосунки

Чому розпався його союз із молодою нареченою

Відомий український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв розкрив подробиці свого особистого життя. У новому інтерв’ю Єві Коршик артист відверто розповів про свої минулі шлюби, розставання з молодою нареченою та зізнався, що зараз його серце знову зайняте.

У Сеітаблаєва троє дітей від двох попередніх шлюбів: донька Назлі та син Селім від першої дружини, а також донька Сафіє від другого шлюбу з актрисою Іванною Дядюрою. Незважаючи на те, що після розлучення актор не підтримує зв’язку з колишніми дружинами, він продовжує активно брати участь у житті дітей.

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Ахтем Сеітаблаєв - особисте життя / скрін з відео

"Я вдячний усім людям, зокрема дружинам. Я багато чого навчився, я бував неправий, зокрема. Вважаю - це нормально. Я переконаний, що якщо люди перестають бути разом, це не повинно ставати трагедією ні для жодної зі сторін, а тим більше для дітей", - поділився думкою режисер.

Після розставання з Іванною Дядюрою у артиста був гучний роман з Мар’яною Боцвінюк, яка молодша за нього на 20 років. У 2023 році Сеїтаблаєв зробив дівчині пропозицію, проте вже в липні 2024 року пара офіційно підтвердила розрив. Режисер не впевнений, чи зіграла вирішальну роль різниця у віці, але визнає, що цей фактор міг вплинути на їхній союз.

"Я думаю, що я не був готовий до цих стосунків. Я вже досить втомлена доросла людина. Мені потрібні чіткість, ясність, спокій", - відверто зізнався режисер.

Ахтем Сеітаблаєв - інтерв’ю Єві Коршик / скрін з відео

Зараз же в житті Ахтема Сеітаблаєва знову настав романтичний період. Режисер не приховує, що знову щасливий у стосунках, і з ніжністю описує почуття до нової обраниці.

"Я зараз перебуваю у стосунках, у яких мені тепло, зрозуміло, пристрасно й ціннісно… Це така невидима, нібито неакцентована, нібито невисловлена хореографія взаємин, яка дозволяє тобі чітко зрозуміти й відчути, що тобою цікавляться, про тебе піклуються. Тобі затишно, тепло, надійно", - заінтригував артист.

Ахтем Сеітаблаєв / інфографіка: Главред

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Про персону: Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із родини депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, вступив до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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